Slovenac divljao na A7, presretač izmjerio nevjerojatnu brzinu: Evo kakvu je kaznu dobio

Primorsko-goranska policija tijekom produženog vikenda provela je pojačan nadzor prometa i zabilježila 270 prometnih prekršaja, a rekorder po pitanju brzine bio je Slovenac (34) koji je u petak na autocesti A7 vozio 205 km/h i to na dionici na kojoj je brzina ograničena na 100 km/h.

Vozača je oko 18.58 sati kod čvora Jurdani zaustavio presretač, a zbog prometnog prekršaja dobio je novčanu kaznu u iznosu od 660 eura te tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima na području Hrvatske.

Imali više od dva promila u krvi

Najviše je ipak bilo prekršaja koji se tiču pijane vožnje, njih ukupno 43. Policija je alkotestirala 231 vozača, a rekordnih 2,40 promila izmjereno je na području Viškova u subotu. Riječ je o 48-godišnjem Hrvatu, kojeg je policija zaustavila oko 16.30 sati. Odmah su ga uhitili i priveli na triježnjenje, a izdan mu je i prekršajni nalog novčanom kaznom od 1.320 eura te zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima B kategorije na tri mjeseca.

Uz njega, policija je u noći na subotu u naselju Oštro oko 2.45 sati zaustavila 34-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je u krvi imao 2,03 promila alkohola. Također je završio na triježnjenju, a nadležnom sudu je policija za počinitelja predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 2.650 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

U prometu je također zabilježeno 39 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, osam prekršaja prekoračenja brzine, zatim sedam prekršaja nepropisnog korištenja mobitela u vožnji, kao i pet prekršaja upravljanja tehnički neispravnim ili neregistriranim vozilom. Uz navedene prekršaje, zabilježena su i dva prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava te 166 ostalih prometnih prekršaja. Evidentirano je i 55 prometnih nesreća, u kojima je šest osoba zadobilo teže, a 15 lakše ozljede.

"I svi ostali evidentirani počinitelji prometnih prekršaja bit će sankcionirani sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama", ističe policija.

Posla je bilo i u Zadru

Posla s brzom vožnjom imali su i zadarski policajci, koji su u petak u 20.30 sati na autocesti A1 između Benkovca i Pirovca presretačem snimili, a potom i zaustavili 38-godišnjaka, također Slovenca i to sa sličnim prekoračenjem koje je napravio i njegov sunarodnjak na A7 - vozio je 229 km/h, na mjestu gdje je brzina ograničena na 130 km/h.

Dan nakon na dionici između Pristega i Benkovca zaustavljen je pak mladi Nijemac (23), koji je vozio 230 km/h, iako je na tom mjestu dozvoljeno voziti tek 130 km/h.

"Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, radi počinjenih prekršaja vozačima su izdani Prekršajni nalozi uz novčane kazne od 660,00 eura te su im izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog mjeseca", istaknula je zadarska policija.