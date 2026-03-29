FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U NOVOM ZAGREBU /

Zračnom puškom propucao auto i pobjegao: Policija privela sumnjivca

Zračnom puškom propucao auto i pobjegao: Policija privela sumnjivca
×
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Osumnjičenom muškarcu policijski su službenici oduzeli zračnu pušku za koju se sumnja da ju je koristio

29.3.2026.
12:13
danas.hr
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

U subotu oko 19.50 sati u Novom Zagrebu, u Hudobičkoj ulici, nepoznati je počinitelj, najvjerojatnije iz zračne puške ispalio jedan hitac, čije je streljivo u svojoj putanji probilo staklo na stražnjim lijevim vratima automobila marke Seat zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu leasing kuće kojim je upravljao 47-godišnjak, izvijestila je PU zagrebačka.

Nepoznati počinitelj udaljio se s mjesta događaja, a ozlijeđenih osoba nije bilo.

Priveden osumnjičeni muškarac

"Na mjestu događaja obavljen je očevid, dok su iste večeri policijski službenici uhitili 65-godišnjaka koji se dovodu u vezu s počinjenjem kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje", navela je policija.

Osumnjičenom muškarcu policijski su službenici oduzeli zračnu pušku za koju se sumnja da ju je koristio pri počinjenju kaznenog djela.

VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike