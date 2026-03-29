Zračnom puškom propucao auto i pobjegao: Policija privela sumnjivca

U subotu oko 19.50 sati u Novom Zagrebu, u Hudobičkoj ulici, nepoznati je počinitelj, najvjerojatnije iz zračne puške ispalio jedan hitac, čije je streljivo u svojoj putanji probilo staklo na stražnjim lijevim vratima automobila marke Seat zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu leasing kuće kojim je upravljao 47-godišnjak, izvijestila je PU zagrebačka.

Nepoznati počinitelj udaljio se s mjesta događaja, a ozlijeđenih osoba nije bilo.

Priveden osumnjičeni muškarac

"Na mjestu događaja obavljen je očevid, dok su iste večeri policijski službenici uhitili 65-godišnjaka koji se dovodu u vezu s počinjenjem kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje", navela je policija.

Osumnjičenom muškarcu policijski su službenici oduzeli zračnu pušku za koju se sumnja da ju je koristio pri počinjenju kaznenog djela.