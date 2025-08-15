Svaka čast! Hrvatski studenti napravili bolid koji stotku hvata za manje od 4 sekunde

Na poligonu kod Velike Gorice temperatura raste – ne zbog sunca, već zbog adrenalina i ubrzanja električnih bolida koje su sami osmislili i izradili studenti. Na međunarodno natjecanje Formula Student, koje je okupilo više od 1.600 mladih inovatora iz cijeloga svijeta, hrvatski timovi privukli su posebnu pozornost svojim električnim bolidima koji stotku prelaze za manje od četiri sekunde.

„Uloženo je jako puno truda, ovo je cjelogodišnji rad 70 aktivnih članova koji po cijele noći i dane rade na bolidu“, istiknuo je Vito Turmarina, student Fakulteta elektrotehnike i računalstva Sveučilišta u Zagrebu.

Mateo Mujić s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci dodaje: „Za prvi bolid smo jako zadovoljni jer smo dobili dobru osnovu na koju ćemo nadograditi još mnogo toga.“

Studenti se ne natječu samo u izradi bolida, već i na stazi, u disciplinama ubrzanja, upravljivosti i izdržljivosti. „Moto sport pratim od djetinjstva. Sve što je vezano za cestu i volan volimo, pogotovo brzu vožnju“, smije se Josip Cepernić sa Sveučilišta u Splitu.

Formula Student Alpe Adria – 8 godina inovacija

Inače, natjecanje Formula Student Alpe Adria već osmu godinu okuplja mlade inovatore, nudeći im priliku za stjecanje novih znanja i povezivanje s industrijom. „Studentima pruža mogućnosti zaposlenja, poboljšanja intelektualnih i praktičnih sposobnosti te rad na tehnologijama budućnosti“, kaže Tibor Kezelj, predsjednik Udruge Formula Student Alpe Adria.

„Nevjerojatno je da tako malo studenata može napraviti raketu poput ove“, dodaje Turmarina, dok Mujić ističe: „Zanimljivo je pratiti kako se ideje studenata razvijaju; svake godine bolidi su nešto novije i inovativnije.“

Natjecanje nije samo ozbiljan inženjerski izazov – studenti ističu i društveni aspekt događaja. „Odlično je jer su timovi prijateljski, pomažemo jedni drugima i atmosfera je sjajna“, kaže Cepernić. Lydia, studentica iz Grčke, dodaje: „Prekrasno je vidjeti toliko studentskih timova, raditi zajedno i rješavati izazove, a pritom se i zabaviti.“

Posjetitelji natjecanja mogli su isprobati profesionalne vozačke simulatore, sudjelovati u STEM radionicama i pratiti utrke. „Ovo je sjajno za mlade – uče nove stvari, grade formule i stječu iskustvo“, ističe Marko Iljaš iz Slovenije, koji je došao podržati svog rođaka sudionika.

Hrvatski studenti još jednom su dokazali svoj uspjeh u svijetu inženjerstva i tehnologije. Njihove bolide, kao i ostalih timova, posjetitelji mogu vidjeti do 16. kolovoza, a za studente i mlađe od 18 godina ulaz je besplatan.