Pogledajte krš i lom u Srbiji: Tisuće građana sukobilo se s policijom u najvećim prosvjedima dosad

Fotografije užasa na ulicama Srbije zabilježili su fotografi. Građani su se sukobili s policijom, a prema riječima Aleksandra Vučića, policija je upotrijebila silu samo za obranu od prosvjednika. Prema njegovim riječima, u Beogradu ih je bilo manje od 3100.

Ipak, fotografije govore drugačije.

Protuvladini prosvjedi u Srbiji traju u četvrtak treći dan zaredom s tisućama ljudi na ulicama gradova diljem zemlje.

Gnjev prosvjednika potaknuli su siknronizirani napadi pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na skupove koje su u utorak navečer organizirali studenti i zborovi građana u Vrbasu i Bačkoj Palanci, kada su na njih ispaljivali vatromet i gađali raznim predmetima.

Policija u glavnom gradu Beogradu ispaljuje suzavac i pokušava razdvojiti demonstrante i pristaše SNS-a.

Nekoliko prosvjednika upalo je u prostorije SNS u Novom Sadu, lomeći stakla ljestvama, stolicama i drugim predmetima.

Predsjednik SNS-a Miloš Vučević nazvao je napad na stranačke prostorije "divljačkim".

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u trelefonskom uključenju za provladinu TV Informer rekao da "pobjeđuju ljudi i ideje, a ne prostoprije" i poručio da se "takvi pokušaji uijvek loše završe po one koji to učine".

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije pozvao je danas sve na prekid sukoba.

"Pozivam i apeliram na sve, bez izuzetka, da se obustavi svaki sukob i odbace riječi i dijela koja nanose bol i rane drugima. Imamo samo jednu zemlju, jedan narod i potrebni smo jedni drugima, istaknuo je Porfirije.