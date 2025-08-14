Totalna eskalacija prosvjeda: Lete jaja, dimne bombe, žestoki sukobi prosvjednika i policije

SRBIJA VEČERAS 'GORI' /

U više od 30 gradova građani izlaze na ulice pod parolom "Večeras pucate po šavovima“, nastavljajući val prosvjeda koje su pokrenuli studenti u blokadi.

U Novom Sadu došlo je do sukoba prosvjednika i policije. Policija je nešto iza 22.30 sati počela potiskivati okupljene. Bačen je i suzavac. U jednom trenutku skupina prosvjednika krenula je prema policijskom kordonu, a prema policiji su bačene petarde.