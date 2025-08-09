Semafor u Zagrebu izazvao kaos na društvenim mrežama, objašnjenja su hit: 'Žene kad šalju signale'

"Prometne zgode i nezgode" izazvale su burnu reakciju objavom slike na Facebooku. Jednostavno su napisali: "Poznati zagrebački semafor."

Na slici se vidi semafor na kojem je istovremeno upaljeno crveno i zeleno svjetlo sa strelicom za skretanje prema desno.

Objava je vrlo brzo počela skupljati stotine lajkova, nanizalo se i više od 70 komentara u kojima su se mnogi jako dobro zabavili.

"Žene kad šalju signale"; "Fali još žuta", neki su od šaljivih komentara, u drugom je netko pokušao pogoditi: "Zet i taxi ne smiju nikud, obična vozila mogu desno. Jesam li u pravu?".

Bilo je i onih koji su primijetili da takve semafore imaju i u drugim gradovima, čak i u drugim državama:

"Nije jedini, ima ih i po Šibeniku i po Splitu, onaj kome nije jasan taj semafor nek ide pješke, zbog sigurnosti drugih"; "Poznati semafor neupoznatim vozačima!! I da, nije ništa krivo sa semaforom!!", "Sve po pravilima!!!"; "Baš me zanima tko je imao vezu za vozačku dozvolu..."

Stiglo je i nekoliko objašnjenja: "Po komentarima bi rekao da dosta vas nema pojma što ovo znači. Ovakvih semafora po ostalim europskim gradovima je na tisuće. Evo, nedavno bio u Varšavi i tamo na 90% semafora imate dopunsku strelicu za desno iako autima s vaše lijeve strane je uredno zeleno. Tu dopunsku ja mislim da jedino mi u Hrvatskoj shvaćamo da kad se upali uopće me nije briga i ja krećem i imam prednost nad svima. Ne ljudi, dopunska je da smiješ ako nema nikoga, a ako ima, puštaš jer tebi je CRVENO. Dopunska ne znači da je zeleno, nego i dalje crveno!!!"

Na blogu 'Postani vozač' več su se ranije bavili ovom situacijom te pojasnili kako se vozači trebaju ponašati. Pojasnili su: "Uobičajeni način postavljanja dopunske zelene strelice je kada je postavljena s odgovarajuće strane prometnog svjetla na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo glavnog semafora. Kad je takva dopunska zelena strelica upaljena, vozilo koje se kreće raskrižjem se smije kretati isključivu u smjeru u kojem ona pokazuje. Bitno je naglasiti, da ako je dopunska strelica upaljena, da se vozilo može kretati raskrižjem čak i za vrijeme dok je na glavnom semaforu upaljeno žuto ili crveno svjetlo".

