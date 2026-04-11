Ima to u genima: Kći Nives Celzijus sve odvažnija, novim seksi ukrasom uzburkala mreže

Taisha Drpić (18), kći pjevačice Nives Celzijus (44) i bivšeg nogometaša Dine Drpića (44), ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama. Nedavno je sa svojim pratiteljima podijelila iskustvo stavljanja piercinga na pupku, a cijeli je postupak zabilježila u kratkom videu objavljenom na Instagramu.

Povratak trenda s početka milenija

Uz jednostavan i odlučan opis "Idemo, piercing!", Taisha je objavila dinamičan video koji detaljno prikazuje svaki korak njezine male avanture. Snimka počinje njezinim samouvjerenim ulaskom u poznati zagrebački P.Ink Tattoo Studio, gdje nasmiješena i namigujući kameri pokazuje da je spremna za promjenu. Gledatelji zatim prate profesionalnu pripremu piercerice koja pažljivo dezinficira i označava mjesto za piercing na njezinom trbuhu.

Video ne bježi ni od prikaza trenutka nelagode, Taisha u jednom kadru rukom prekriva lice, iščekujući ubod igle. Ipak, sve se brzo završava širokim osmijehom zadovoljstva dok ležeći promatra, a potom i ponosno pozira pred ogledalom, pokazujući novi, decentni srebrni ukras na pupku.

Riječ je o modnom detalju koji doživljava spektakularan povratak, savršeno usklađen s globalnim oživljavanjem estetike s početka dvijetisućitih. Čini se da je i mlada Taisha, koja pomno prati trendove, odlučila prigrliti ovaj nostalgični, ali opet moderni modni val.

Reakcije pratitelja i gradnja vlastitog stila

Kao kći jedne od najpoznatijih medijskih ličnosti u Hrvatskoj i bivšeg nogometnog reprezentativca, Taisha je praktički odrasla pod lupom javnosti. Svaka njezina objava na društvenim mrežama stoga se pomno prati i komentira. Otkako je nedavno proslavila osamnaesti rođendan, čini se da sve odvažnije istražuje i oblikuje vlastiti stil, neovisno o slavnim roditeljima.

Ovo nije prva njezina veća stilska promjena koja je privukla pažnju. U studenom 2025. godine iznenadila je pratitelje drastičnom transformacijom kada je svoju prepoznatljivu plavu kosu obojila u tamnosmeđu, a mediji su tada isticali njezinu sve veću sličnost s majkom Nives.

Ni objava o piercingu nije prošla bez brojnih reakcija. Uz poruke podrške i oduševljenja, našao se i pokoji duhoviti komentar, poput onog koji kaže: "Muškarci se već ponadali da će vidjeti nešto drugo", što je izazvalo smijeh među pratiteljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li turisti uopće doći? Zračne luke upozoravaju – goriva bi uskoro moglo nestati