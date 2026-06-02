Ministar Bačić otkrio što se događa s Vjesnikom: Evo što slijedi dalje

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić daje izjavu za medije o tome kakvo je trenutačno stanje vezano uz uklanjanje Vjesnika.

Podsjetimo, već ranije je najavio da bi se neboder trebao srušiti do 5. srpnja. Prema zadnjim informacijama, uklonjen je 15. kat nebodera u kojem je i izbio požar koji je zahvatio i potom uništio cijelu zgradu Vjesnika.

Što se Ministarstva tiče, podvožnjak u Slavonskoj aveniji od danas može biti otvoren za promet, a prema informacijama kojima raspolaže ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić, Grad Zagreb bi do kraja tjedna provodio aktivnosti na asfaltiranju i signalizaciji pa je plan da se sve to obavi do kraja tjedna. Južni dio Slavonske ostaje zatvoren jer je sastavni dio gradilišta.

Gornji katovi rušeni su metodom rezanja, a najavljeno je da će se od 14. kata naniže neboder rušiti metodom "grickanja".

Očekuje se da će dati informacije o predstojećim aktivnostima, a najavljeno je i da će Bačić predstaviti Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koja će se uputiti u postupak javnog savjetovanja u narednim danima.

