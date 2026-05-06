Skandal s privatnim grobljima u Hrvatskoj, u šoku i Bačić: 'Kako je do toga uopće došlo?'

Ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je da je u Hrvatskoj nedopustivo i nezakonito graditi privatna groblja i obavljati ukope te najavio da će u idućih desetak dana njegovo Ministarstvo obaviti nadzor u općini Marini, ali i kod Sinja, gdje također postoji slična situacija.

U Hrvatskoj ne može biti privatnih groblja. Za sva groblja, da bi bila usuglašena sa zakonom, moraju postojati odluke općinskog ili gradskog vijeća, te se moraju znati upravitelji groblja što su, u pravilu, lokalna komunalna poduzeća, rekao je Bačić u srijedu novinarima u Splitu.

Dodao je da za slučaj koji se dogodio u Marini, u Ministarstvu nisu znali dok nije objavljen u medijima.

"Koliko imam informacija, građevinska inspekcija je zatvorila i zabranila daljnje aktivnosti na tom nezakonito izgrađenom groblju, a moje će Ministarstvo tijekom idućih deset dana napraviti nadzor i u općini Marina i u lokalnom komunalnom poduzeću kako bismo utvrdili sve okolnosti kako je do toga uopće došlo”, najavio je Bačić.

Ministarstvo šalje inspekciju

Naglasio je da svako groblje koje se proširuje ili gradi mora imati građevinsku i upravnu dozvolu, a tek nakon toga ovlaštena tvrtka može obavljati ukope. Ispitat će, napominje, kako je do toga došlo, kako je počela gradnja i kako je uopće moglo doći do ukopa u tom groblju.

Bačić tvrdi da je ravnatelj uprave za komunalno gospodarstvo u Ministarstvu za to groblje saznao kada su ga mediji zvali da se očituje te da u Ministarstvu s tim podacima nisu raspolagali i to im je bila prva informacija te će zato idući tjedan njihovi službenici provesti nadzor nad radom općine i komunalnog poduzeća.

Za sličan slučaj kod Sinja kazao je da je saznao tek jutros pa će provjeriti i provesti nadzor.

"Nismo do sada imali takve slučajeve, nedopustivo je i nezakonito da netko u Hrvatskoj može graditi privatna groblja i ukapati", poručio je ministar.

