FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZALJUBLJENI GOLUPČIĆI /

Kaja podijelila trenutke romantičnog vikenda s Karlom: Sreću im upotpunio novi član obitelji

×
Foto: Instagram

Zvijezda objave, uz zaljubljeni par, svakako je bio i njihov novi kućni ljubimac, psić Mile, kojemu je, po svemu sudeći, vikend na moru i više nego godio

20.4.2026.
13:28
Hot.hr
Instagram
VOYO logo
VOYO logo

Pobjednica posljednje sezone RTL-ova showa "Gospodin savršeni", Kaja Casar, ne prestaje dijeliti sretne trenutke svog novog života u Hrvatskoj. Nakon što je osvojila srce rukometaša Karla Godeca, Kaja je svoj život na Tenerifima zamijenila zagrebačkom adresom, a par sada uživa u zajedničkim avanturama. Posljednja u nizu je idilični vikend bijeg na jadransku obalu, koji je Kaja zabilježila u dirljivoj video objavi na svom Instagram profilu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video prikazuje kompilaciju kadrova s putovanja, od pakiranja torbi u prtljažnik automobila do vožnje preko mosta pod vedrim nebom. Ipak, zvijezda objave, uz zaljubljeni par, svakako je i njihov novi kućni ljubimac, psić Mile, koji se udobno smjestio u Kajinom krilu tijekom vožnje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od reality ljubavi do obiteljske idile

"Bijeg za vikend s mojim dečkima", napisala je Kaja u opisu videa, jasno dajući do znanja da pod "dečkima" misli na Karla i malenog Mileta. Upravo je psić bio nedavno rođendansko iznenađenje za Kaju, a sada je postao nerazdvojni član njihove male obitelji. Snimke prikazuju Karla za volanom, dok se kasnije svo troje igraju na kamenoj rivi uz kristalno čisto more, potvrđujući sliku sreće koju par gradi otkako su kamere ugašene.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali objavu, a komentari poput "Predivni" i "Lijepo vas je vidjeti, Kaja, Karlo, Mile, sretne" ispunili su objavu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Kaja Casar (@casarkaja)

 

Podsjetimo, poznati hrvatski glazbenik Mladen Grdović tijekom vikenda je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelio da je u svom rodnom Zadru, tijeom šetnje gradom, susreo upravo Kaju. Slučajan susret i sretan trenutak zabilježen je fotografijom koju je Grdović podijelio na društvenim mrežama uz komentar: "Kaja iz Gospodina Savršenog u mom Zadru, slučajni susret, htjela se slikati sa mnom."

 

 

Gospodin SavršeniKarlo GodecKaja Casar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
