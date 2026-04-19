Pogledajte kako je izgledao slučajan susret Mladena Grdovića i Kaje iz 'Gospodina Savršenog'

Poznati hrvatski glazbenik Mladen Grdović subotu je iskoristio za opuštenu šetnju rodnim gradom, a na ulicama Zadra dočekalo ga je iznenađenje. Šetajući gradom naišao je na Kaju Casar, pobjednicu showa "Gospodin Savršeni" koja je sa svojim Karlom Godecom "pobjegla" na kratko putovanje na more.

Slučajan susret i sretan trenutak zabilježen je fotografijom koju je Grdović podijelio na društvenim mrežama uz komentar: "Kaja iz Gospodina Savršenog u mom Zadru, slučajni susret, htjela se slikati sa mnom."

Komentari koji su uslijedili većinom su bili šaljivog karaktera, a jedan je Grdovićev obožavatelj istaknuo: "Tebi legendo sekunda vrimena, a njoj uspomena za cijeli život."

Podsjetimo, nakon višemjesečnog skrivanja veze od javnosti, Slovenka Kaja i Karlo napokon mogu slobodno i javno uživati u svojoj ljubavi. Par, koji je srca gledatelja osvojio romantičnim finalom, iskoristio je slobodan vikend za bijeg iz gradske vreve, a djelić atmosfere podijelili su sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Kaja je već na Instagramu objavila video koji sažima njihov kratki put na obalu, a u opisu je napisala: "Bijeg za vikend s mojim dečkima", aludirajući na Karla i njihovog kućnog ljubimca.

