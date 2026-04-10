Kaja i Karlo ekskluzivno za Net.hr: 'Živimo zajedno, udomili smo psa i prelijepo nam je'

Nakon što su u finalu popularnog RTL-ova showa Gospodin Savršeni osvojili simpatije gledatelja i pronašli ljubav pred kamerama, Kaja Casar i Karlo Godec prvi put zajedno otvoreno govore o svojoj vezi izvan televizijskih okvira. U ekskluzivnom intervjuu za Net.hr otkrivaju kako se njihov odnos razvijao nakon završetka snimanja, s kojim su se izazovima susreli u stvarnom životu te koliko se njihova priča razlikuje od one koju su gledatelji imali priliku vidjeti na ekranu. Jesu li emocije iz showa izdržale test stvarnosti i što su naučili jedno o drugome, saznajte u razgovoru koji slijedi.

Kako biste danas, nakon showa, opisali svoj odnos u jednoj rečenici?

Karlo: Sve je lijepo, zaljubljeni smo, volimo se i jedva čekamo doživjeti sve što nam ova ljubav nosi u budućnosti.

Kaja: Jednostavno se volimo, razumijemo i uživamo u svakom trenutku zajedno.

Kada ste se prvi put počeli gledati drugačije nego samo kao sudionici showa?

Karlo: Na prvu se dogodio taj neki klik i već sam tu vidio da bi to moglo biti ono pravo. Što je više vrijeme odmicalo, to sam bio sigurniji i na kraju, da sam mogao birati kakvu bih osobu htio pored sebe, bila bi točno ovo što je Kaja.

Kaja: Pa mislim da smo oboje odmah znali da bi tu moglo biti nešto više, jer se dogodio taj prvi klik.

Što vas je najviše iznenadilo jedno kod drugoga nakon što su se kamere ugasile?

Karlo: Nije bilo puno iznenađenja. Jedino s njom sam u cijelom showu doznao prave informacije o njoj i kako ona funkcionira i obratno. Tako da mogu reći da više - manje sve je ostalo isto i lijepo u našoj vezi.

Kaja: Mislim da smo u showu bili iskreni i takvi kakvi jesmo i kad nema kamera, tako da me ništa nije iznenadilo.

Je li vam bilo teško prebaciti odnos iz televizijskog okruženja u 'stvarni život'?

Karlo: Mi smo jedva čekali da se više ne moramo skrivati, iako nam je i bilo zanimljivo dok je trajalo. Sada napokon nema više skrivanja i možemo uživati skupa.

Kaja: Ne. Sve je bilo nekako prirodno, bez previše razmišljanja što i kako.

Tko je prvi napravio korak prema vezi nakon završetka showa?

Karlo: Mislim da ni nije trebalo biti nikakvog prvog koraka jer smo oboje znali što želimo, ali ajde, na kraju sam ja bio taj koji je pitao Kaju želi li biti moja gospođica savršena. (smijeh)

Kaja: Pa oboje smo znali da želimo nastaviti i nadograđivati odnos koji smo započeli u showu. Tako da bih rekla oboje. A ja sam malo tradicionalna pa sam čekala da me Karlo svejedno prvi pita bih li bila njegova cura.

Koji je bio vaš prvi pravi 'dejt' izvan showa i po čemu ga pamtite?

Karlo i Kaja: Prvi dejt nam je bio na Bledu. Proveli smo tamo dva dana, skrivali se, šetali i proveli baš lijepo i zabavno vrijeme skupa.

U čemu ste se najviše promijenili kao par od početka veze do danas?

Karlo i Kaja: Nismo se promijenili ništa, sve je ostalo isto, samo ide sve nabolje. Dapače, još uvijek čekamo našu prvu svađu! (smijeh)

Kako izgleda vaš tipičan dan kada ste samo vas dvoje?

Karlo: Kavica, šetnjica sa psom i onda ide posao do kraja dana. Ako se stigne, navečer ide neki film, ali to je rijetkost s obzirom na to da Kaja uvijek zaspi u 2 sekunde.

Kaja: Pa kao svaki drugi par. Doručak zajedno, šetnja s psom i kava. Onda posao, druženje s prijateljima, treninzi i navečer neki film.

Za kraj, koji su vam naredni koraci glede budućnosti? Planirate li možda zajednički život?

Karlo: Već živimo skupa i prelijepo nam je. Udomili smo psa, brinemo se o njemu, radimo i idemo korak po korak. Za kraj, svakog dana se sve više i više volimo.

Kaja: Inače prvo to da konačno možemo ići na kavu, šetnju sa psom... a onda eventualno i neka putovanja itd...

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je to biti znanstvenik? Djeca otkrivaju kroz pokuse i robote, a gužva već od prvog dana