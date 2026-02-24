Kaja slavi 27. rođendan, a Miloševa čestitka zapalila Instagram: Otkrila nam u kakvom su odnosu

Kaja Casar, slovenska influencerica i sportašica koja je brzo osvojila simpatije hrvatske publike u showu "Gospodin Savršeni", danas slavi 27. rođendan. Nakon što je putem Instagrama podijelila niz glamuroznih fotografija na kojima pozira u elegantnoj haljini sa slavljeničkom tortom u ruci, u razgovoru za Net.hr otkrila je detalje same proslave. Tako nam je simpatična Kaja, između ostalog, ispričala čime su ju za rođendan iznenadile djevojke iz showa, ali i u kakvom je odnosu s Milošem Mićovićem, prošlogodišnjim 'Gospodinom Savršenim', čija javna čestitka povodom njezinog rođendana nije prošla nezamijećeno među mnogobrojnim pratiteljima na Instagramu.

'Cure su mi baš lijepo čestitale'

Jesi li već proslavila rođendan ili to tek slijedi? Kako planiraš obilježiti ovaj veliki 27.?

Tek slijedi. Rođendan ću provesti u krugu svojih najdražih, ništa posebno; večera, naravno rođendanska torta i puno ljubavi i druženja. Realno, što sam starija, sve više kužim da je jedino bitno da smo svi zdravi, sretni i da imamo jedni druge. Tak da je to zapravo sve kaj sam si poželjela za ovaj rođendan.

Jesu li te možda cure iz showa iznenadile s nečim za rođendan?

Cure iz showa s kojima sam bila bliska baš su mi lijepo čestitale, željele sve najbolje, neke su čak napravile i lijepe kolaže. A ja jedva čekam da ih vidim i da se malo ponovno družimo. To planiram napraviti u sljedećih par dana. Malo je, naravno, teže zbog poslova i kaj svaka živi u svom gradu, ali znam da ću nekako uspjet vidjeti sve, jer sam se s nekima, posebno s Antonelom, Matejom, Majom, Katarinom, Monikom i tako dalje, stvarno jako zbližila, tak da jedva čekam da ih ponovno vidim.

'Mislim da je Miloš stvarno dobra osoba'

Vidjeli smo da ti je na Instagramu rođendan čestitao i Miloš Mićović, znate li se privatno ili je tek riječ o prijateljstvu s društvenih mreža?

⁠Već smo se upoznali uživo, ali samo usput, tako da bih rekla da se bolje poznajemo preko društvenih mreža. Ali imam o njemu dobar dojam i mislim da je stvarno dobra osoba.

Što si samoj sebi poželjela u narednoj godini?

⁠Poželjela sam si prije svega sreću, puno ljubavi, zdravlja i podršku bližnjih – sve ono što praktički već i imam, tako da ako sve ostane ovako kako jest, ja sam najsretnija.

