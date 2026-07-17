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ROMANTIČNO PRIZNANJE /

Gospodin Savršeni otkrio zašto nema svojih slika na profilu: Razlog je Kaja

Gospodin Savršeni otkrio zašto nema svojih slika na profilu: Razlog je Kaja
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Foto: Kaja Casar/Instagram/Screenshot

Karlo Godec i Kaja Casar trenutačno uživaju na otoku Braču, a simpatičnom objavom s godišnjeg odmora bivši je 'Gospodin Savršeni' još jednom pokazao koliko je zaljubljen u pobjednicu showa

17.7.2026.
21:11
Hot.hr
Kaja Casar/Instagram/Screenshot
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Karlo Godec (27), bivši "Gospodin Savršeni", pratiteljima je otkrio zašto na njegovom Instagram profilu gotovo da nema njegovih fotografija. Obožavatelje je odmah zaintrigirao razlog takve odluke, a Karlo je uz novu objavu s romantične večere podijelio zašto je tako.

 

Gospodin Savršeni otkrio zašto nema svojih slika na profilu: Razlog je Kaja
Foto: Instagram

Idila na Braču

Na jednoj od objava podijelio je fotografiju sa djevojkom Kajom (27) pa se našalio: "Ja bih stvarno stavio neku svoju sliku, ali sam skužio da imam samo njene u mobitelu i da samo nju slikam." Njegova simpatična opaska brzo je privukla pažnju pratitelja i još jednom pokazala koliko je zaljubljen.

Par trenutačno uživa na odmoru na otoku Braču te redovito dijele zajedničke trenutke s pratiteljima. Uživaju u romantičnim večerama, šetnjama i atmosferi, a fanove redovito oduševljavaju svojim aktivnostima. Nedavno su privukli veliku pažnju pratitelja kada su samostalno radili na preuređenju vrta.

Podsjetimo, Karlo je svoju ljubavnu sreću našao s pobjednicom showa, a par je zajedno ostao i nakon završetka emisije. Trenutačno žive u Zagrebu te nastavljaju sretno graditi svoju ljubav. 

 

Karlo GodecKaja CasarGospodin SavršeniLjubav
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