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PODACI ZA TRAVANJ /

Zarađujete li i vi ovoliko? Objavljena prosječna plaća u Hrvatskoj, porasla je

Zarađujete li i vi ovoliko? Objavljena prosječna plaća u Hrvatskoj, porasla je
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Foto: Pixabay

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za travanj 2026. isplaćena je u djelatnosti računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i ostale informacijske uslužne djelatnosti

1.7.2026.
12:49
Hina
Pixabay
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Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za travanj ove godine iznosila je 1.552 eura, što je nominalno više za 7,9 posto u odnosu na godinu ranije, a realno, odnosno kad se uzme u obzir inflacija, za dva posto, objavio je u srijedu Državi zavod za statistiku (DZS).

U odnosu na ovogodišnji ožujak, međutim, prosječna neto plaća nominalno je niza za 0,2, a realno za 1,8 posto.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj 2026. isplaćena je u djelatnosti računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i ostale informacijske uslužne djelatnosti, u visini od 3.077 eura, a najniža u djelatnosti proizvodnja odjeće, 986 eura.

Tko najviše zarađuje?

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za travanj bila je 2.180 eura, što je u odnosu na lanjski travanj nominalno viša za 9,1 posto, a realno za 3,1 posto više. U odnosu na ožujak to je, pak, nominalno niže za 0,1, a realno za 1,7 posto, podaci su DZS-a.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj 2026. bila je u djelatnosti računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i ostale informacijske uslužne djelatnosti, u iznosu od 4.762 eura, a najniža u djelatnosti proizvodnja odjeće, 1.309 eura. Medijalna neto plaća za travanj ove godine bila je 1.319 eura, što je u odnosu na ožujak 2026. više za 0,2 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 8,3 posto. Medijalna plaća pokazuje da 50 posto zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od medijana, a ostali jednaku ili veću od medijana.

Medijalna bruto plaća, pak, bila je 1.810 eura, što je u odnosu na ožujak 2026. više za 0,3 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 9,3 posto.

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