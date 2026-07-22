Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor

Kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije Edin Džeko (40) i njegova supruga, uspješna manekenka i glumica Amra (41), za svoj ljetni odmor ponovno su odabrali hrvatsku obalu. Odabrali su Orebić na poluotoku Pelješcu, a fotografijama iz luksuznog resorta privukli su veliku pažnju na društvenim mrežama i oduševili svoje brojne pratitelje.

Foto: Instagram/Screenshot

Više od ljetne avanture

Ipak, veza Edina Džeke s ovim dijelom Hrvatske mnogo je dublja od običnog ljetovanja. Nogometaš je, osim što na Pelješcu redovito ljetuje, tamo izgradio i uspješan posao, kako piše Dnevni Avaz. Detalji njegovih poslovnih pothvata nisu skroz poznati, no jasno je da popularni nogometaš u Pelješcu vidi dugoročni potencijal. Obožavatelji su, očekivano, reagirali s velikim oduševljenjem, što pokazuje koliko je par voljen u cijeloj regiji te koliku podršku Edin i dalje ima kao kapetan reprezentacije.

Foto: Instagram/Screenshot

Čini se da je za Edina i Amru Džeko Pelješac postao više od destinacije za bijeg od svakodnevice, to je mjesto gdje se spajaju obiteljski odmor, opuštanje i poslovne vizije, a njihovi pratitelji s radošću prate svaki trenutak njihove priče.