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OBITELJSKA OAZA /

Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor

Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
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Foto: ELVIS BARUKCIC/AFP/Profimedia

Edin i Amra Džeko privukli pažnju fotografijama s Pelješca, gdje spajaju odmor i poslovne investicije

22.7.2026.
20:56
Hot.hr
ELVIS BARUKCIC/AFP/Profimedia
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Kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije Edin Džeko (40) i njegova supruga, uspješna manekenka i glumica Amra (41), za svoj ljetni odmor ponovno su odabrali hrvatsku obalu. Odabrali su Orebić na poluotoku Pelješcu, a fotografijama iz luksuznog resorta privukli su veliku pažnju na društvenim mrežama i oduševili svoje brojne pratitelje.

 

Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Foto: Instagram/Screenshot

Više od ljetne avanture

Ipak, veza Edina Džeke s ovim dijelom Hrvatske mnogo je dublja od običnog ljetovanja. Nogometaš je, osim što na Pelješcu redovito ljetuje, tamo izgradio i uspješan posao, kako piše Dnevni Avaz. Detalji njegovih poslovnih pothvata nisu skroz poznati, no jasno je da popularni nogometaš u Pelješcu vidi dugoročni potencijal. Obožavatelji su, očekivano, reagirali s velikim oduševljenjem, što pokazuje koliko je par voljen u cijeloj regiji te koliku podršku Edin i dalje ima kao kapetan reprezentacije.

 

Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Foto: Instagram/Screenshot

 

Čini se da je za Edina i Amru Džeko Pelješac postao više od destinacije za bijeg od svakodnevice, to je mjesto gdje se spajaju obiteljski odmor, opuštanje i poslovne vizije, a njihovi pratitelji s radošću prate svaki trenutak njihove priče.

 

Edin DžekoAmra DžekoPelješacOdmor
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