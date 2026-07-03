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PONOSAN /

Edin Džeko se emotivnom porukom javio nakon ispadanja BiH sa Svjetskog prvenstva

Edin Džeko se emotivnom porukom javio nakon ispadanja BiH sa Svjetskog prvenstva
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Foto: Stu Forster/Getty images/Profimedia

Unatoč ispadanju, reprezentacija BiH može biti ponosna na povijesni uspjeh

3.7.2026.
0:12
Sportski.net
Stu Forster/Getty images/Profimedia
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Bosna i Hercegovina završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu porazom 2:0 od SAD-a u šesnaestini finala. Amerikanci su slavili golovima Folarina Baloguna i Malika Tillmana, iako su od 63. minute igrali s igračem manje nakon isključenja Baloguna.

Unatoč ispadanju, reprezentacija BiH može biti ponosna na povijesni uspjeh. Momčad Sergeja Barbareza napravila je senzacionalan iskorak, preko dodatnih kvalifikacija izborila je plasman na Mundijal, a potom prošla i skupinu. Kapetan Edin Džeko oglasio se na svom Instagramu nakon povijesnog Svjetskog prvenstva za BiH.

"Mjesec dana smo živjeli jedan san. Predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu bila je čast koju ćemo zauvijek nositi sa sobom.

Ostvarili smo povijesni uspjeh, prošli grupnu fazu i pokazali da se rad, zajedništvo i disciplina uvijek isplate. Danas se vraćamo kući nakon poraza, ali uzdignute glave i ponosni na sve što smo zajedno uspjeli napraviti.

Hvala svima koji su bili dio ovog prelijepog putovanja, a posebno HVALA svim navijačima koji su bili uz nas, bilo na tribinama ili pored malih ekrana. Vaša podrška nam je davala dodatnu snagu u svakom trenutku.

Ponosno smo nosili grb Bosne i Hercegovine i dali svoj maksimum", napisao je kapetan Bosne i Hercegovine.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Edin Dzeko (@edindzeko)

 

Edin DžekoSvjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I Hercegovina
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