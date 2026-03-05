Kako je zapravo bilo u Dubaiju dok rat bijesni? Evakuirana Hrvatica: 'Znate li što je najgore?'

GOTOVA IGRA ŽIVACA /

Prvi Hrvati iz Emirata vratili su se iz Dubaija. Riječ je o zrakoplovu lokalne kompanije koja inače leti na relaciji Dubai - Zagreb. U njemu je bilo 39 hrvatskih državljana.

Evakuacija Hrvata se tijekom dana nastavlja, prvi zrakoplov kompanije Croatije Airlines trebao bi poletjeti iz Dubaija oko 18 sati, a drugi oko 20. U prvom će biti uglavnom žene i djeca. U Zagrebu bi trebali biti između 23 sata i ponoći.

Za prve Hrvate koji su se vratili iz Dubaija završila je igra živaca. S njima smo razgovarali u zračnoj luci.

Marinka Šimunović Gašpar kaže kako je sretna što je opet u Hrvatskoj i da je dobar osjećaj vratiti se kući. U Dubaiju je, kaže, sve bilo neizvjesno oko povratka. "Do jutra se nije znalo (što će biti). Ovo je prvi let koji je danas otišao", kazala je.

Originalno je jučer još trebala stići u Hrvatsku, no let je otkazan. "Noćas je došla poruka, i evo, tu smo. Bili smo sigurni tamo, sve je bilo u redu. Što se tiče organizacije su smireni, ali da je ugodno - nije. Najgora je neizvjesnost, sve ono što se događa u drugim državama i sam pritisak kako ćemo izaći", ispričala je RTL-ovim kamerama.