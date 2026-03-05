Nastavljaju se evakuacije s Bliskog istoka, stižu prvi Hrvati iz Dubaija

DOZNAJEMO /

Prvi Hrvati iz Emirata uskoro stižu komercijalnim letom iz Dubaija. Riječ je o zrakoplovu lokalne kompanije koja inače leti na relaciji Dubai - Zagreb.

U njemu će biti 39 hrvatskih državljana, ali i iz drugih zemalja. Evakuacija Hrvata se tijekom dana nastavlja: prvi zrakoplov kompanije Croatije Airlines trebao bi poletjeti iz Dubaija oko 18 sati, a drugi oko 20. U prvom će biti uglavnom žene i djeca. U Zagrebu bi trebali biti između 23 sata i ponoći.