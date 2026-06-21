Toplinski val ne staje, ali prijete i pljuskovi: 'Mogao bi niknuti grmljavinski oblak'

Danas i službeno počinje ljeto, a vrućina i sparina je već krenula, a čini se da će to potrajati. U polju smo anticiklone uz pritjecanje toplijeg zraka s juga. Poremećaji su premještaju sjevernije, ali zato ni kod nas par dana neće biti baš sasvim stabilno.

U takvim okolnostima danas ujutro i prijepodne pretežno sunčano, osobito na Jadranu i krajevima uz njega i potpuno vedro. Vjetar pritom slab, tek ponegdje na moru slab burin. Najniža temperatura u noći još malo viša, na kopnu između 16 i 19 stupnjeva, u središtima većih gradova i više od toga. Duž obale i na otocima između 22 i 25 Celzija.

No, već od jutra ponegdje vruće, a vrućina i sparina obilježit će poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ipak, bit će tu umjerenog, lokalno i jačeg razvoj oblaka pa su prema večeri mogući kratkotrajni pljuskovi s kojima može zagrmjeti, osobito na sjeveru i uz granicu sa Slovenijom.

Pritom uz nestabilnosti može biti jakih udara sjeverozapadnog vjetra. U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, no i ovdje ne baš sasvim stabilno, osobito prema zapadu gdje može niknuti koji grmljavinski oblak, kao i u Podravini. Vjetar slab sjeverozapadni, a temperatura oko 33, ponegdje i 34 stupnja.

U Dalmaciji većinom potpuno sunčano, vruće i vrlo vruće, ali će osjećaju ugode doprinositi slab do ponegdje umjeren maestral. Temperatura u hladu između 33 i 35 Celzija. Na sjevernom Jadranu i u gorju nešto nestabilnije pa se kasnije poslijepodne, osobito u riječkom zaleđu i u unutrašnjosti Istre uz razvoj oblaka očekuje poneki kraći pljusak i grmljavina. Do tada, vruće i vrlo vruće, a jedva malo ugodnije samo u višem gorju.

IDUĆIH DANA

I u novom tjednu na kopnu se nastavlja prava ljetna vrućina, štoviše sve neugodnija zbog toplih noći u kojima se teže odmaramo. Ipak, u početku još ne baš sasvim stabilno pa se očekuje koji popodnevni pljusak praćen grmljavinom, osobito na istoku moguće izraženiji. U drugoj polovici tjedna čini se stabilnije i suho, uz još malo višu dnevnu temperaturu.

Na Jadranu se nastavlja toplinski val, koji će već imati ponegdje i veliku opasnost od djelovanja na naše zdravlje. Naime, noći će često biti vrlo toplo, a dani sve češće vrlo vrući s 35 pa i više stupnjeva. No, ni ovdje se u ponedjeljak i utorak ne mogu sasvim isključiti kraće lokalne nestabilno, prvenstveno u dalmatinskoj Zagori.