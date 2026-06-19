Prvi toplinski val pred nama! Temperature lete iznad 35, noći će biti neugodno tople

Pod utjecajem prostrane anticiklone pritječe nam vruć zrak pa će idućih dana noći biti neugodno tople, a dani još vrući. Od vikenda ćemo biti i pod utjecajem prvog ovogodišnjeg toplinskog vala.

Prognoza za petak

Prijepodne će u većini predjela biti pretežno sunčano, a na Jadranu i potpuno vedro. Vjetar će biti slab, na moru u noći i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, a sredinom dana zapuhat će vjetar s mora. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će od 15 do 20, a uz obalu između 20 i 25 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima bit će pretežno sunčano, tek će ponegdje biti nešto umjerenog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab, a temperatura između 29 i 33 stupnja pa će biti vruće i sparno.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će pretežno sunčano, povremeno uz promjenjivu naoblaku, a temperatura će uglavnom biti iznad 30 stupnjeva.

U Dalmaciji je ljeto počelo prije kalendarskog početka pa će i danas biti sunčano i vedro, ali i vruće ili vrlo vruće. Temperatura će se kretati između 31 i 34 stupnja, lokalno i do 35, a more se oko Splita zagrijalo na ugodnih 25 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu bit će sunčano, dok je u gorju tek rijetko moguć lokalni razvoj oblaka i poneki kraći pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, a temperatura u gorju od 28 do 32, na moru i do 33 stupnja.

Prognoza za iduće dane

U unutrašnjosti će u subotu biti pretežno sunčano, ponegdje i potpuno vedro, a rijetko je na sjeverozapadu moguć i poneki pljusak. Prvi dio nedjelje još će biti prilično vedar, a potom će poslijepodne postajati sve nestabilnije. Rasti će naoblaka, bit će kiše i pljuskova, lokalno i izraženih, a nestabilno će ostati i u ponedjeljak. Idućih dana očekuje se porast i jutarnje i dnevne temperature pa će za produljeni vikend biti vruće i sparno.

Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano vrijeme, u Dalmaciji i vedro, a na sjevernom dijelu u nedjelju može biti ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak i bura. Minimalna temperatura sve će češće ostajati iznad 25 stupnjeva pa će se i teže spavati, a tijekom dana bit će vruće, ponegdje i vrlo vruće uz više od 35 stupnjeva.