Tudor sudjelovao u akciji za pobjednički gol: 'Nije uvježbavano, spontano je tako ispalo...'

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Tudor na klupi je Juventusa startao minimalnom 1-0 (1-0) domaćom pobjedom protiv Genoe u susretu 30. kola talijanskog prvenstva.

Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Yildiz u 25. minuti, a taj gol je pao nakon brze akcije u kojoj je sudjelovao i tudor. On je, naime, ekspresnpo vratio jednu loptu koja je otišla u aut Koopmeinersu koji je proslijeđuje do Vlahovića od kojega dolazi do Yildiza.

"Ne, nije bilo uvježbavano. Ispalo je tako spontano", rekao je nakon utakmice Tudor.

"Jako sam zadovoljan ovom utakmicom. Genoa je ozbiljna momčad koja dobro radi, trči i bori se. Odradili smo dva-tri treninga, bilo je entuzijazma, ali u tri dana ne možeš promijeniti sve. Sretan sam jer su dečki dali sve od sebe i zbog navijača. Sad ćemo se odmoriti jedan dan, a nakon toga naporno raditi cijeli tjedan", poručio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Gattuso i Cannavaro će u nedjelju morati pokazati na čemu su radili protekla dva tjedna

Tekst se nastavlja ispod oglasa