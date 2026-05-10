NEMA GA U JAVNOSTI /

Čelnik vojske susreo se s vrhovnim vođom i dobio 'nove direktive za suprotstavljanje neprijatelju'

Čelnik vojske susreo se s vrhovnim vođom i dobio 'nove direktive za suprotstavljanje neprijatelju'
Foto: ATTA KENARE/AFP/Profimedia

Vrhovni vođa, navodno ranjen u zračnim napadima prvog dana rata na Bliskom istoku, u kojima je poginuo njegov otac

10.5.2026.
15:29
Hina
Iranska državna televizija u nedjelju je objavila da se načelnik zapovjedništva oružanih snaga Ali Abdolahi sastao s vrhovnim vođom Modžtabom Hameneijem, koji se nije pojavio u javnosti od svog imenovanja u ožujku.

Modžtaba Hamenei izdao je „nove direktive i smjernice za nastavak operacija usmjerenih na suprotstavljanje neprijatelju”, prenijela je državna televizija, ne navodeći precizno kada je sastanak održan.

Vrhovni vođa, navodno ranjen u zračnim napadima prvog dana rata na Bliskom istoku, u kojima je poginuo njegov otac i prethodnik Ali Hamenei, od svog je imenovanja isključivo objavljivao pisana priopćenja, piše agencija France Presse. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
