Radikalniji od režima: Sabotiraju pregovore, a njihov vođa gaji apokaliptične stavove

Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana ulaze u kritičnu fazu, a mala, ali utjecajna tvrdokorna frakcija pojačala je napore kako bi sabotirala potencijalni sporazum s Washingtonom, piše CNN. To potiče tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o podjelama unutar Islamske Republike.

Grupa dijeli Trumpovo mišljenje da je nuklearni sporazum iz 2015. između Irana i svjetskih sila bio pogreška - ali iz drugih razloga. Njihovi su stavovi toliko neprijateljski nastrojeni prema Zapadu, čak i prema standardima iranskih konzervativnih tvrdolinijaša, da su napori režima da ih umiri do sada propali.

I dok novi čelnici Islamske Republike projiciraju jedinstvo suočeni s najtežom egzistencijalnom prijetnjom s kojom se režim suočio, ultratvrdokorna skupina pojačala je napore u medijima, u parlamentu i na ulicama kako bi se zalagala protiv sporazuma sa SAD-om, tvrdeći da samo pobjedom nad Washingtonom Iran može osigurati povoljan dogovor.

Fronta izdržljivosti

Poznata kao "Jebhe-ye Paydari" ili Fronta izdržljivosti - njezine članove promatrači često opisuju kao "superrevolucionare" koji sebe smatraju čuvarima vrijednosti revolucije iz 1979.

"Oni otpor protiv Sjedinjenih Država i Izraela smatraju vječnom borbom", rekao je za Hamidreza Azizi, gostujući suradnik Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove. "Vjeruju u šijitsku državu koja mora postojati do kraja vremena i prilično su fanatični kada je u pitanju ta vjerska ideologija.“

Pojava ove skupine, kao jedne od najglasnijih snaga protiv zbližavanja sa SAD-om, u protekla dva mjeseca pruža uvid u borbe za moć koje su oblikovale post-Ali Hameneijev Iran. Ishod bi mogao odrediti koja će frakcija prevladati u sljedećoj fazi Islamske Republike.

Tijekom proteklog mjeseca, iranski dužnosnici pokušali su pažljivo uravnotežiti pregovore s Trumpom, istovremeno umirujući moćne frakcije u raznolikom političkom krajoliku zemlje, uključujući skupinu Paydari. Uključivanje članova skupine u razgovore s američkim pregovaračima u Pakistanu prošlog mjeseca sugeriralo je da Teheran nastoji pokazati unutarnju koheziju.

Ipak, skupina je postala sve glasnija u svojim kritikama pregovarača, a stručnjaci kažu da je to ono što je potaknulo Trumpa da prošli mjesec iransko vodstvo opiše kao "razjedinjeno" i u "neredu".

'Shvatili su da ih ubijanje naših vođa ne košta ništa'

Iranski čelnici, uključujući novog vrhovnog vođu Modžtabu Hameneija, objavili su izjave u kojima projiciraju jedinstvo, ali tvrdokorna skupina nastavila je sijati podjele, optužujući pregovarače za nelojalnost Islamskoj Republici i nepoštivanje Hameneijevih crvenih linija, uključujući bilo kakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu.

Mnogi unutar grupe čak i razmatranje sporazuma sa SAD-om smatraju kapitulacijom.

"Oni (SAD) su shvatili da ih ubijanje naših vođa, zapovjednika i voljenih ne košta ništa", stoji u članku u kojem se kritiziraju pregovori u Raja Newsu, koji predstavlja Paydari Front. "Shvatili su da čak i ako ubiju našeg imama (Alija Hameneija) kao mučenika, ovdje još uvijek postoje skupine koje su spremne pregovarati, rukovati se sa (Steveom) Witkoffom, (JD) Vanceom i (Jaredom) Kushnerom te se smiješiti ubojicama našeg mučeničkog imama."

Radikalniji od tvrdokornih pripadnika režima

Frakcija se smatra toliko radikalnom da je čak i tvrdokorni pripadnici iranskog konzervativnog establišmenta smatraju marginalnom. Ipak, "Jebhe-ye Paydari" ugrađeni su u neke od najutjecajnijih iranskih centara moći, a skupina se može pohvaliti visokim osobama u iranskim medijima, vodećim političarima koji su nekoć bili vodeći predsjednički kandidati i vjerskim autoritetima koji su imali utjecaj na bivše vrhovne vođe.

Nije jasno koliku podršku ima, ali jedna od njezinih najistaknutijih osoba - bivši šef nacionalne sigurnosti Saeed Jalili - osvojio je 13 milijuna glasova na izborima 2021. godine, završivši na drugom mjestu. Njegov brat, Vahid Jalili, visoki je dužnosnik državne televizije IRIB.

Članovi se protive pregovorima sa SAD-om iz dubokih vjerskih i ideoloških uvjerenja. Optužili su iranske dužnosnike da su "kukavice" jer sudjeluju u razgovorima koji će nanijeti "ogromnu štetu iranskoj naciji", a njihovi protivnici optužili su ih za curenje nepotpunih detalja potencijalnog sporazuma medijima.

Pozvali na smjenu Argačija

Članovi skupine optužuju glavnog iranskog pregovarača Mohammada Baghera Ghalibafa za dosluh te su nastojali rasplamsati javno mnijenje govorima na noćnim uličnim skupovima i pojačati Trumpove tvrdnje o podjelama unutar Irana. Sedam parlamentaraca povezanih sa skupinom odbilo je potpisati izjavu kojom podržavaju pregovarački tim, prema iranskim medijima.

Jedan zastupnik povezan sa skupinom, Mahmoud Nabavian, bio je prošli mjesec u iranskom pregovaračkom timu u Islamabadu, ali je potom javno izjavio da su pregovori o nuklearnom programu zemlje bili "strateška pogreška". Kasnije je pozvao na smjenu ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija iz tima.

"S obzirom na američku povijest loše vjere i prisutnost pristaša ponižavajućeg JCPOA-e (nuklearnog sporazuma iz 2015.) uz gospodina Ghalibafa u pregovorima, nema nade za pregovore i povoljan sporazum za Iran“, napisao je Nabavian na X- u u četvrtak.

Novi centar moći

Nakon osam tjedana američkog i izraelskog bombardiranja koje je započelo krajem veljače, skupina je izgradila novo središte moći kroz velike ulične skupove u Teheranu koji su se razvili u utjecajni blok. Tisuće najvjernijih pristaša Islamske Republike, uključujući članove Paydarija, organizirali su ulične skupove kako bi izvršili pritisak na nove čelnike zemlje.

Duhovni vođa skupine, ajatolah Mohammad-Taqi Mesbah-Yazdi, koji je umro 2021. godine, bio je jedan od najradikalnijih klerika u zemlji, član Skupštine stručnjaka - tijela odgovornog za izbor vrhovnog vođe - i vodio je jednu od najbolje financiranih obrazovnih institucija u Iranu, čiji su diplomanti kasnije vodili utjecajne vladine institucije.

Trenutni duhovni vođa je ajatolah Mahdi Mirbaqiri, vrlo utjecajni visoki klerik koji je nekoć smatran mogućim kandidatom za vrhovnog vođu. On gaji "apokaliptične stavove", rekao je Azizi, i želi ubrzati kraj vremena poticanjem "široko rasprostranjenih borbi" i "sveobuhvatnog sukoba" sa Zapadom, prema intervjuu koji je dao državnim medijima 2019. godine.

I dok umjereni Iranci postaju sve frustriraniji stanjem u zemlji, pri čemu se neki suočavaju s uhićenjem, a drugi se odlučuju na emigraciju, skupina Paydari kapitalizirala je na mlađoj generaciji "revolucionarnih" Iranaca koji su, nakon napada SAD-a i Izraela, postali još nepopustljiviji u svojoj odanosti Islamskoj Republici.

"Paydarijevi su brzo iskoristili mlađe i ideološki orijentirane ljude koji su sada na ulicama", rekao je Azizi. "Pokušavaju se predstaviti kao manifestacija ideje koju je uveo (bivši vrhovni vođa) Ali Hamenei kako bi stvorio generaciju mladih, pobožnih revolucionara sposobnih nastaviti naslijeđe Islamske Republike."

Sve više izolirani

Rastuća vidljivost skupine i pokušaji sijanja razdora izazvali su uzbunu među mnogima u zemlji, a napori da se ona izolira sve su jači.

Iranski politički spektar dugo je bio podijeljen, a njegovi se čelnici sukobljavaju oko državne politike i različitih pristupa Zapadu. No, Jebhe-ye Paydari je u ovom kritičnom trenutku postao toliko razdoran da su se čak i suparnički iranski političari ujedinili protiv njega, a izazvao je oštre kritike u iranskim medijima, među političkim komentatorima i na ulicama.

"Čini se da se to stvarno obilo o glavu", rekao je Mohammad Ali Shabani, urednik Amwaj.media, informativne stranice koja se fokusira na Iran i regiju. "Dižu mnogo buke i smatra se da su pomogli Izraelu i SAD-u u prikazivanju Irana kao uhvaćenog u velikoj unutarnjoj podjeli... ali krajnji radikali doživljavaju otpor sa svih strana i postaju sve izoliraniji."

Shabani tvrdi da tvrdolinijaši nisu protiv sporazuma sa SAD-om, već žele biti ti koji će ga sklopiti kako bi stekli utjecaj i preuredili strukture moći unutar zemlje.

"Kažu da ako nastavimo borbu, možemo prisiliti SAD na kapitulaciju, a zatim diktirati uvjete", rekao je Shabani. "Nitko u Iranu nije protiv sporazuma. Radi se o taktici kako postići sporazum i tko ga može sklopiti."

