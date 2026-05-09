Tajni izvještaj CIA-e otkriva stvarno stanje Irana: 'Nije ni približno kako Trump misli'

Povjerljiva analiza CIA-e, dostavljena State Departmentu upravo ovog tjedna, zaključila je da Iran može preživjeti američku pomorsku blokadu najmanje tri do četiri mjeseca prije nego što zapadne u ozbiljne ekonomske poteškoće, potvrdila su četiri insajdera za The Washington Post.

Ista analiza također otkriva da Iran, čak i nakon tjedana američkog i izraelskog bombardiranja, i dalje zadržava značajne balističke raketne sposobnosti, što dodatno dovodi u pitanje bombastične tvrdnje Donalda Trumpa o tijeku rata. CIA procjenjuje da Iran može izdržati američku blokadu najmanje 90 do 120 dana.

Jedan izvor rekao je za The Post da Iran dio svoje nafte skladišti na tankerima te smanjuje proizvodnju na naftnim poljima kako bi bušotine ostale operativne. "Nije ni približno tako strašno kao što neki tvrde", rekao je izvor govoreći o iranskoj gospodarskoj situaciji.

Trump ima drugačiju sliku

Trump, međutim, iznosi sasvim drukčiju sliku. "Imamo stvari pod kontrolom. Blokada je nevjerojatna. Mornarica je bila nevjerojatna. Posao koji su obavili je poput čeličnog zida kroz koji nitko ne prolazi. Konkretno, Iranci ne propuštaju ništa ni na koji način, pa su ostali bez posla", rekao je.

Dan ranije izjavio je da se iransko gospodarstvo "urušava", da je njihova valuta "bezvrijedna" te da režim "više ne može plaćati" svoje vojnike. Na zasebnoj konferenciji za novinare, također održanoj u srijedu, predsjednik je ponovio tvrdnje ministra obrane Petea Hegsetha da je iranski raketni program "funkcionalno uništen".

"Imali su zračne snage, puno aviona, a sada nemaju nijedan avion. Nemaju protuzračne sustave. Nemaju više nikakav radar. Njihovi projektili su uglavnom desetkovani", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu. "Imaju ih još nešto, možda 18 ili 19 posto, ali ne mnogo u usporedbi s onim što su imali. A svi vođe su mrtvi. Dakle, mislim da smo pobijedili."

Režim koji opstaje

No, procjena CIA-e pokazuje da Iran trenutačno i dalje raspolaže s oko 75 posto svojih predratnih mobilnih lansera i približno 70 posto svojih predratnih projektila, rekao je američki dužnosnik za The Washington Post. Smatra se da je Iran prije početka rata imao oko 2500 balističkih projektila, kao i tisuće nenaoružanih dronova.

Bijela kuća ipak ostaje pri svojim tvrdnjama. Trump, ministar obrane Pete Hegseth i drugi američki dužnosnici dosljedno predstavljaju rat kao uvjerljivu američku vojnu pobjedu, unatoč tome što Iran odbija zahtjeve Washingtona da obustavi obogaćivanje urana, preda svoje zalihe uranija, ponovno otvori Hormuški tjesnac i poduzme druge ustupke.

Jedan od američkih dužnosnika koji je razgovarao s The Washington Postom rekao je da smatra kako je iranska sposobnost podnošenja dugotrajnih ekonomskih teškoća čak i veća od procjene CIA-e.

"Vodstvo je postalo radikalnije, odlučnije i sve sigurnije da može nadživjeti američku političku volju te održati domaću represiju kako bi ugušilo svaki otpor unutar Irana", rekao je dužnosnik. "Slični režimi opstajali su godinama pod stalnim embargom i ratovima vođenima isključivo zračnim snagama."

Nafta željeznicom kroz Srednju Aziju

Analiza CIA-e možda čak i podcjenjuje iransku gospodarsku otpornost ako Teheran uspije nastaviti krijumčariti naftu kopnenim rutama. Kamionski i željeznički konvoji ne mogu nadomjestiti kapacitete brodskog prijevoza i otvorenih morskih putova, ali bi mogli pružiti određeni gospodarski jastuk, rekao je jedan američki dužnosnik. "Postoji uvjerenje da bi mogli početi prevoziti dio nafte željeznicom kroz Srednju Aziju", dodao je.

Što se tiče iranskog naoružanja, povjerljiva obavještajna procjena navodi da je iranski arsenal projektila i mobilnih lansera i dalje zastrašujući. Istodobno, vizualna istraga The Washington Posta pokazala je da su iranski zračni napadi oštetili ili uništili najmanje 228 objekata ili dijelova opreme na američkim vojnim lokacijama na Bliskom istoku, što predstavlja razinu razaranja znatno veću od one koju je američka vlada javno priznala.

Jedan američki dužnosnik rekao je da je Iranu skraćen rok potreban za ponovno pokretanje proizvodnje balističkih projektila u većim količinama. Međutim, za kontrolu prometa kroz Hormuški tjesnac rakete su manje važne od jeftinijih dronova, smatraju analitičari unutar i izvan vlade.

Strateški neuspjeh

Za razliku od raketa srednjeg dometa koje mogu pogoditi ciljeve poput Izraela, takvi dronovi mogu se proizvoditi u malim skladištima i lako skrivenim objektima, rekao je drugi američki dužnosnik.

"Dovoljno je da samo jedan dron pogodi brod i nitko više neće htjeti osiguravati tankere za naftu", rekao je Danny Citrinowicz, viši istraživač Instituta za studije nacionalne sigurnosti sa sjedištem u Tel Avivu. Citrinowicz, bivši šef iranskog odjela izraelske vojne obavještajne službe, smatra da čak ni višemjesečna blokada neće natjerati iranski režim da pristane na zahtjeve Washingtona.

"Problem je u tome što oni ne misle da se trebaju predati", rekao je. Na kraju je upozorio da bi, unatoč američko-izraelskim vojnim uspjesima, ishod rata ipak mogao predstavljati strateški neuspjeh.

"Ono što je započelo kao rat navodno usmjeren na rušenje režima i demontiranje njegovih nuklearnih i balističkih kapaciteta", napisao je Citrinowicz u srijedu na platformi X, "moglo bi umjesto toga ostaviti iranski režim jačim nego prije — osnaženim ublažavanjem sankcija, uz zadržavanje značajnih raketnih kapaciteta, nastavak podrške svojim posrednicima i gotovo sigurno nastavak obogaćivanja urana na vlastitom teritoriju".

POGLEDAJTE VIDEO: Iran koristi dupine kamikaze za ratovanje? Pojavila se nevjerojatna teorija