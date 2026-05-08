Trump se obraća javnosti: 'Primirje je još uvijek na snazi'

Američki predsjednik Donald Trump trebao bi se obratiti javnosti iz Bijele kuće, potvrđeno je iz službenih izvora. Predsjednik SAD-a govorit će oko 18 sati po hrvatskom vremenu, no iz njegova Ureda nisu otkrili o čemu će točno biti govora.

Obraćanje dolazi dan nakon što su Sjedinjene Države i Iran razmijenili vatru u blizini Hormuškog tjesnaca. Teheran je prethodno optužio Washington za kršenje primirja te je na to odgovorio napadom na američke vojne brodove.

Trump je nakon tog okršaja ustvrdio da se "brojni" iranski brodovi nalaze "na dnu mora" te je zaprijetio još "žešćim" udarima ako Iran odbije potpisati sporazum. Unatoč jučerašnjoj razmjeni vatre, američki predsjednik i dalje inzistira na tome da je primirje formalno na snazi te da su pregovori dviju strana u tijeku.

Sukob u Hormuzu

Predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da su tri američka razarača napadnuta dok su se kretala kroz tjesnac, kanal za oko petinu svjetskih tokova nafte i ukapljenog prirodnog plina koji je Iran gotovo zatvorio od početka sukoba.

"Tri američka razarača svjetske klase upravo su vrlo uspješno izašla iz Hormuškog tjesnaca pod vatrom. Trima razaračima nije nanesena šteta, ali je nanesena velika šteta iranskim napadačima“, napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Trump je kasnije novinarima rekao da je primirje još uvijek na snazi ​​i pokušao je umanjiti važnost razmjene vatre.

Iransko vrhovno združeno vojno zapovjedništvo optužilo je SAD za kršenje primirja ciljanjem iranskog tankera za naftu i drugog broda te za izvođenje zračnih napada na civilna područja na otoku Kešm u Hormuškom tjesnacu i obližnjim obalnim područjima Bandar Hamir i Sirik na kopnu.

Vojska je objavila da je odgovorila napadom na američke vojne brodove istočno od tjesnaca i južno od luke Čabahar.

Glasnogovornik iranskog središnjeg zapovjedništva Hatam al-Anbija rekao je da su iranski napadi nanijeli "značajnu štetu", ali američko središnje zapovjedništvo tvrdi da nijedan brod nije pogođen.

Iranska Press TV kasnije je izvijestila da se, nakon nekoliko sati vatre, "situacija na iranskim otocima i obalnim gradovima uz Hormuški tjesnac sada vratila u normalu".

Dvije strane povremeno su razmjenjivale vatru otkako je primirje stupilo na snagu 7. travnja, a Iran je napadao ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući UAE.

Američki napad na Iran

Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja.

"Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove," priopćila je vojska.

Fox News je objavio kako su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas, te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Do ovih napada je, prenosi Fox, došlo nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo "bijes među zemljama Zaljeva".

Američki dužnosnici tvrde kako nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti kraju primirja. Dodali su da je Iran lansirao više projektila, dronova i malih brodova dok su tri američka razarača, Truxtun, Peralta i Mason, prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu.

"CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage," dodaje se u izjavi.

Iranska strana je optužila SAD za kršenje primirja, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa. Neimenovani general iranske vojske tvrdi kako je iranska vojska ispalila četiri rakete na "neprijateljske jedinice" nakon američkog napada, ističući da je tim jedinicama nanijeta velika šteta, nakon čega su napustile to područje.

"Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu," izjavilo je zapovjedništvo oružanih snaga.

Ovo nije prvi put da su dvije strane razmijenile vatru od početka primirja. U ponedjeljak je američka vojska priopćila da je uništila šest iranskih malih brodova i presrela iranske krstareće rakete i dronove.

