Modžtaba Hamenei nigdje na vidiku: Zataškava li njegovo lice raspad iranskog režima?

Više od šest tjedana nakon što je proglašen njihovim novim vrhovnim vođom, Iranci još uvijek nisu vidjeli ni čuli Modžtabu Hameneija. Upravo suprotno, usred sukoba koji se smatra egzistencijalnom prijetnjom režimu koji vlada Iranom, Hamenei je upadljivo odsutan.

Izjave koje mu se pripisuju, čitaju se na nacionalnoj televiziji ili se objavljuju na društvenim mrežama. Režim koristi i videozapise generirane umjetnom inteligencijom kako bi prikazao Hamneija kako prenosi poruke, potičući tako nagađanja da je novi vrhovni vođa onesposobljen ili u inozemstvu.

Sve je to u oštroj suprotnosti s njegovim ocem, ubijenim ajatolahom Alijem Hamneijem, koji je desetljećima bio vrlo vidljivo lice i pod čijom vlašću ni tjedan nije mogao proći bez njegovog govora, presude ili pažljivo tempirane intervencije, piše CNN.

'Dobar paravan za pregovarače'

Jedan izvor prošlog je mjeseca za CNN rekao da je Hamenei zadobio prijelom stopala, modricu lijevog oka i manje posjekotine na licu u valu napada koji je usmrtio njegovog oca i iranske vojne zapovjednike. Reuters se pak poziva na neimenovane izvore koji navode da Hamenei mlađi sudjeluje na sastancima s visokim dužnosnicima putem audiokonferencije i da je uključen u donošenje odluka o važnim pitanjima, uključujući rat i nove pregovore s Washingtonom.

Je li doista tako? Je li Hamenei taj koji postavlja parametre i crta crvene linije koje su potrebne njegovim pregovaračima? Ili je ured vodstva funkcionalno prazan? Ako jest, tko ima glavnu riječ?

Ali Vaez, direktor iranskih projekata u Međunarodnoj kriznoj skupini, kaže da se čini da "Modžtaba nije u stanju u kojem zapravo može donositi ključne odluke ili mikroupravljati pregovorima". Smatra da ga "sustav koristi za dobivanje konačnog odobrenja za ključne široke odluke, a ne za taktiku pregovora".

"Sustav namjerno ističe Modžtabinu uključenost jer to pruža zaštitni štit od unutarnjih kritika, za razliku od njegovog oca koji bi redovito izlazio i komentirao stanje pregovora", dodao je Vaez. "Modžtaba je nestao, pa je pripisivanje stavova njemu dobar paravan za iranske pregovarače kako bi se zaštitili od kritika."

Pokušaji otklanjanja sumnji u podjele

Američki predsjednik Donald Trump se nakon ubojstva Alija Hamneija hvalio da je Iran prošao kroz promjenu režima i one koji sada pregovaraju u ime Teherana opisao je kao "razumne". "Imamo posla s drugačijim ljudima od svih s kojima se itko prije susreo", rekao je Trump prošlog mjeseca. Pa ipak, drugi krug pregovora - zakazan za srijedu u Pakistanu - je propao nakon što se iranski pregovarači nisu pojavili.

Trump je slom iranske vlade pripisao "ozbiljnoj podjeli" i produžio dvotjedno primirje kako bi iranskim čelnicima dao vremena da formuliraju "jedinstveni prijedlog".

A koliko je iransko vodstvo jedinstveno odnosno, fragmentirano, iranski neprozirni politički sustav ne otkriva. Međutim, što dulje Hamenei mlađi ostaje izvan javnosti, to će pitanja postajati glasnija.

Javne poruke iz Irana tijekom proteklog tjedna, dosljedno su ukazivale da iranski pregovarači neće prisustvovati razgovorima u Islamabadu dok je na snazi ​​američka pomorska blokada.

Štoviše, političko vodstvo koje trenutno upravlja Iranom i vodi pregovore, dosljedno pojačava jedinstvo sa strateškim ciljevima iranske vojske, nastojeći tako otkloniti izvješća o podjelama. Jedan iranski državni medij otišao je toliko daleko da je odbacio glasine o unutarnjim razdorima kao "zablude" koje šire zapadni dužnosnici i mediji.

Hod po tankoj niti

Režim je nakon američko-izraelske "čistke" političkog i vojnog vodstva uzdigao jednog preživjelog kao utjelovljenje jedinstva: Mohammad Bagher Ghalibaf, dugogodišnji predsjednik iranskog parlamenta, predvodio je prvi krug pregovora sa SAD-om u Islamabadu i smatrao se jednom od glavnih osoba koje predstavljaju Islamsku Republiku.

Ghalibafu su se u Islamabadu - u onome što se činilo kao namjerni pokušaj signaliziranja jedinstva - pridružili ministar vanjskih poslova Abas Aragči i velika delegacija iranskih dužnosnika. Dok su pregovarali o opstanku režima u inozemstvu, kod kuće su morali upravljati bazom koja je postala sve zabrinutija zbog razgovora sa SAD-om i željna nastaviti nanositi globalnu bol kao kaznu za napade na Iran.

Ta se baza, otkad je rat izbio, okuplja na ulicama u javnom iskazivanju podrške režimu koji se suočava s egzistencijalnom prijetnjom. Ali čak i dok ti pristaše signaliziraju jedinstvo, pomno prate svaki potez dužnosnika koji nastoje osigurati opstanak režima.

A što se zapravo događa s režimom? Kako navodi Euronews, čini se da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) preuzeo kontrolu nad ključnim procesom donošenja odluka u zemlji, odgovarajući samo vrhovnom vođi, nadjačavajući civilne čelnike i djelujući s rastućom autonomijom usred aktualnog primirja.

Zapovjednik IRGC-a Ahmad Vahidi navodno donosi vojne i političke odluke zajedno s Modžtabom Hameneijem, smatra washingtonski Institut za proučavanje rata (ISW). Isto procjenjuju i američke obavještajne službe. Prema tim izvješćima, Mohammad Bagher Ghalibaf i Abas Aragči ne mogu donositi odluke bez odobrenja IRGC-a. Dapače, Vahidi je već nagovijestio da drži ključne poluge moći, navodeći da u ratnim uvjetima sve kritične pozicije moraju biti odabrane i njima izravno upravljati Revolucionarna garda, navodi medijska kuća Iran International.

"Ako su pregovori bili teški prije sukoba, sada su daleko složeniji", napisao je na X-u Danny Citrinowicz, stručnjak za Iran u Izraelskom institutu za studije nacionalne sigurnosti. "Iran se suočava sa sve decentraliziranijim, tvrdokornijim i ideološki rigidnim sustavom, onim koji svoju otpornost u sukobu tumači kao oblik božanske pobjede."

Nakon što su prošlotjedni pregovori završili bez dogovora, američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da se iranska delegacija mora vratiti kući radi odobrenja vrhovnog vođe ili "nekoga drugoga".

Do sada, sporazum bez blagoslova vrhovnog vođe nije bio sporazum koji bi iransko političko tijelo moglo održati na okupu. Međutim, Iran je možda ušao u novu fazu u kojoj vidljiva podrška vođe više nije potrebna.

Očita odsutnost Modžtabe Hameneija ostavila je preživjele iranske političare uhvaćene između dva pritiska - suočavanja sa stalnim posljedicama Trumpovih javnih komentara (koji su se pokazali štetnima za pregovore) i tvrdokorne domaće baze koja svaki kompromis sa SAD-om smatra predajom.

"Upravljanje ovim je vrlo teško, to je znak stvarne dileme", rekla je Hamidreza Azizi, gostujuća suradnica Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove. "Moraju hodati po tankoj niti u uravnoteženju svih tih domaćih i vanjskih pritisaka."

Ovaj neslužbeni ratni aranžman, koji je određene iranske dužnosnike uzdigao na vodeće položaje, zbunio je čak i najodanije pristaše režima oko toga tko donosi odluke.

Borba za preživljavanje

Primjerice, prošli tjedan, kada je ministar vanjskih poslova Aragči proglasio Hormuški tjesnac otvorenim za komercijalnu plovidbu, našao se na meti kritika pristaša režima koji su ga optužili da je Trumpu preventivno dao priliku da proglasi pobjedu. Napali su ga i državni mediji, ukazujući da takvu odluku ne može sam donijeti.

"Iransko društvo je ostavljeno u stanju zbunjenosti", objavio je popularan državni medij Fars News nakon Aragčijeve izjave. Drugi državni medij rekao je da potez "zahtijeva odobrenje vodstva i da je potrebno da dužnosnici pruže pojašnjenje o ovom pitanju".

Samo dan nakon toga, IRGC je Hormuški tjesnac ponovno proglasio zatvorenim i tako nadglasao odluku ministra vanjskih poslova. Medijske kritike povećale su nagađanja da bi moglo doći do unutarnjih sukoba među iranskim političarima.

No, nakon što je Aragči napadnut, Ghalibaf je održao nacionalni govor kako bi uvjerio stanovništvo da postoji kohezija.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian također je prošlog mjeseca izazvao kritike nakon što se ispričao arapskim susjedima i izjavio da više neće biti napada na njih. Sada, sve daje naslutiti da je i on spriječen u donošenju ključnih odluka. Izvješća tvrde da je 25. ožujka bio prisiljen imenovati Mohammada Baghera Zolghadra tajnikom Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti nakon što su to zahtijevali zapovjednici IRGC-a, posebno Vahidi. Imenovanje je uslijedilo nakon ubojstva Zolghadrovog prethodnika i dugogodišnjeg teheranskog moćnika Alija Laridžanija i unatoč prigovorima civilnih dužnosnika.

"Ovaj režim još nije izašao iz opasnosti", rekao je Vaez. "To je borba za preživljavanje i danas i u bilo kojem trenutku mogli bi se vratiti ratu, tako da nisu u poziciji da ulaze u unutarnje sukobe."

Za sada, novi iranski vrhovni vođa, čovjek naviknut djelovati iz sjene, služi korisnoj svrsi za iskusne iranske političke veterane. "Pripisivanje stavova njemu, čak i ako se on s njima ne slaže nužno, dobar je paravan za iranske pregovarače kako bi se zaštitili od kritika", rekao je Vaez. "Nema prigovora od čovjeka koji je nestao u akciji."

