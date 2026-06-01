IGRA CHEFOVA

Sedam veličanstvenih pred ultimativnim kulinarskim testom za talijansku ambasadu: 'U čemu je caka?'

Sedam veličanstvenih pred ultimativnim kulinarskim testom za talijansku ambasadu: 'U čemu je caka?'
Foto: Voyo

Sedam preostalih natjecatelja u borbi za opstanak ulazi u svijet jedne od najcjenjenijih gastronomskih tradicija na svijetu — talijanske kuhinje. No ovaj put pravila su stroga i nepopustljiva: sva jela moraju biti u potpunosti veganska.

1.6.2026.
10:06
Hot.hr
U novoj epizodi 'Igre chefova' scena je postavljena u iznimno zahtjevnom okruženju — kuhinji koja priprema obroke za članove Talijanskog veleposlanstva, gdje se ne tolerira ništa osim apsolutne preciznosti, autentičnosti i vrhunskog okusa. Svaka pogreška može značiti kraj natjecanja, dok savršeno izvedeno jelo može osigurati prolazak u sljedeću fazu.

Veganski talijanski menu za goste veleposlanstva

Natjecatelji prvo kuhaju za stvarne goste Talijanskog veleposlanstva, što dodatno podiže ulog. Riječ je o zadatku koji traži maksimalnu ozbiljnost i razumijevanje talijanske gastronomije, ali u veganskoj verziji.

Bez mesa, jaja i mliječnih proizvoda, kandidati moraju stvoriti jela koja i dalje nose prepoznatljiv talijanski identitet. Fokus je na ravnoteži okusa, teksturama i prezentaciji koja mora zadovoljiti visoke standarde diplomatskog okruženja.

Ovdje se ne prašta improvizacija bez kontrole — svako jelo mora izgledati i okusom djelovati kao da dolazi iz prave talijanske kuhinje, unatoč ograničenjima.

Interpretacija klasičnih talijanskih tjestenina

Nakon servisa za goste, natjecatelje čeka dodatni eliminacijski izazov — reinterpretacija dviju klasičnih talijanskih tjestenina.

Zadatak je spoj tradicije i kreativnosti: uzeti poznata jela i pretvoriti ih u veganske verzije koje i dalje poštuju njihov izvorni karakter. Ključ uspjeha je razumijevanje suštine svakog jela — ne samo recepta, nego i kulture iza njega.

Natjecatelji moraju pokazati tehničku sigurnost u izradi tjestenine, ali i inovativnost u zamjeni tradicionalnih sastojaka biljnim alternativama. Svaka odluka — od umaka do teksture tijesta — može odlučiti hoće li netko ostati u igri ili napustiti natjecanje.

 

Show 'Igru chefova' gledaj od nedjelje do utorka 24 sata prije svih na Voyo, a na RTL-u u terminu od 21:15 od ponedjeljka do srijede.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
