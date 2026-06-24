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TRAGEDIJA U BUGARSKOJ /

Horor u studentskom domu: Dvoje izbodeno, djevojčica sve vidjela pa skočila kroz balkon

Horor u studentskom domu: Dvoje izbodeno, djevojčica sve vidjela pa skočila kroz balkon
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Foto: STR/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Jedna osoba je privedena, a istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti sukoba i odnose među osobama koje su u njemu sudjelovale

24.6.2026.
10:51
Jaga Komazec
STR/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Tri osobe pronađene su mrtve u studentskom domu u bugarskom gradu Ugarčinu u Bugarskoj. Kako prenosi Kurir, među stradalima su dvije žene i jedan muškarac.

Prema prvim informacijama, tragediji je prethodio sukob više osoba. Motiv se zasad povezuje s osobnim odnosima i mogućim ljubavnim trokutom, no točne okolnosti još se utvrđuju.

Tijekom svađe muškarac, za kojeg se navodi da ima kriminalni dosje, navodno je nožem napao odraslu ženu i muškarca koji su se nalazili na mjestu događaja. Oboje su zadobili smrtonosne ozljede.

Incidentu je, prema prvim informacijama, svjedočila i djevojčica (15). Nakon što je vidjela napad, navodno je pokušala pobjeći tako što je skočila s terase zgrade. Preminula je od teških ozljeda zadobivenih pri padu.

Dosadašnji podaci upućuju na to da djevojčica nije bila izravna žrtva napada, a bolovala je od epilepsije.

Nakon dojave, na mjesto događaja upućeni su policija i liječničke službe. Jedna osoba je privedena, a istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti sukoba i odnose među osobama koje su u njemu sudjelovale.

Kako lokalni mediji navode, studentski dom u kojem se dogodila tragedija koristi se za smještaj osoba u teškim socijalnim okolnostima.

BugarskaTragedijaStudentski Domžrtve
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