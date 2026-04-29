FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SULUDO /

Neviđena razina lukavstva u Bugarskoj: Evo gdje je 'ekipa' uzgajala kanabis! Našli i 600.000 €

Neviđena razina lukavstva u Bugarskoj: Evo gdje je 'ekipa' uzgajala kanabis! Našli i 600.000 €
×
Foto: PU brodsko-posavska, ilustracija

29.4.2026.
17:51
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Bugarska policija optužila je tri osobe i traga za četvrtom nakon što je istraga o trgovini drogom i pranju novca otkrila uzgoj kanabisa u bivšem rudniku cinka, priopćili su u srijedu dužnosnici.

Do sada je zaplijenjeno oko 70 kilograma droge, 600.000 eura u gotovini i 600 komada streljiva, rekao je Emil Borisov, zamjenik ravnatelja Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala.

„Bivši rudnik bio je opremljen visokotehnološkom infrastrukturom i vjerojatno se koristio za proizvodnju većih razmjera namijenjenu krijumčarenju u inozemstvo“, rekao je Borisov.

Rudnik se nalazi u blizini sela Garljano, u podnožju Osogovskih planina, nekoliko kilometara od granice sa Sjevernom Makedonijom.

BugarskaMarihuanaKanabisRudnik
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike