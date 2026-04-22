TEŠKA NESREĆA /

Autobus pun Ukrajinaca završio u provaliji na putu za Tursku: Dvoje ljudi poginulo
Foto: Profimedia

Šest ozlijeđenih prevezeno je u bolnice u Burgasu s teškim ozljedama, dok je deset drugih liječeno u Hitnoj medicinskoj pomoći Malo Tarnovo

22.4.2026.
9:55
Tajana Gvardiol
Dvije su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u blizini bugarsko-turske granice nakon što se autobus prevrnuo u provaliju u regiji Malo Tarnovo, piše 24chasa.bg.

Šest ozlijeđenih prevezeno je u bolnice u Burgasu s teškim ozljedama, dok je deset drugih liječeno u Hitnoj medicinskoj pomoći Malo Tarnovo. Svi ozlijeđeni izvučeni su iz vozila.

U autobusu je bilo ukupno 39 ukrajinskih državljana - 37 putnika i dva vozača, objavila je Regionalna uprava Ministarstva unutarnjih poslova u Burgasu.

Nesreća se dogodila neposredno prije 7 sati ujutro, dok je autobus vozio prema Turskoj, a informaciju o poginulima potvrdili su i lokalni dužnosnici i policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Najveći bunt u desetljeću: Bugarska gori zbog korupcije, eura i rasta troškova

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
