Autobus pun Ukrajinaca završio u provaliji na putu za Tursku: Dvoje ljudi poginulo

Dvije su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u blizini bugarsko-turske granice nakon što se autobus prevrnuo u provaliju u regiji Malo Tarnovo, piše 24chasa.bg.

Šest ozlijeđenih prevezeno je u bolnice u Burgasu s teškim ozljedama, dok je deset drugih liječeno u Hitnoj medicinskoj pomoći Malo Tarnovo. Svi ozlijeđeni izvučeni su iz vozila.

До момента шест души са транспортирани към здравни заведения в Бургас, а десет души са откарани в центъра на "Бърза помощ" в Малко Търново.https://t.co/THOULmx2Xa — News Agency BGNES (@BGNES) April 22, 2026

U autobusu je bilo ukupno 39 ukrajinskih državljana - 37 putnika i dva vozača, objavila je Regionalna uprava Ministarstva unutarnjih poslova u Burgasu.

Nesreća se dogodila neposredno prije 7 sati ujutro, dok je autobus vozio prema Turskoj, a informaciju o poginulima potvrdili su i lokalni dužnosnici i policija.

