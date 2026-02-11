FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REDOM SKEPTIČNI /

Hrvati ne vjeruju da je ovo stvarno besplatno: 'Obična prevara, ostalo posebno naplaćuju'

Hrvati ne vjeruju da je ovo stvarno besplatno: 'Obična prevara, ostalo posebno naplaćuju'
×
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Većina naših čitatelja je skeptična prema ovoj novosti

11.2.2026.
12:09
Dunja Stanković
Dusko Jaramaz/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

S prvim danom ove godine na snagu je stupila velika promjena u bankama po kojoj građani imaju pravo na besplatan račun za redovna primanja, kao što su plaće, mirovine, stipendije, i novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti. Tako mogu pristupiti svojim primanjima bez dodatnih troškova i plaćanja banci. 

Uz vođenje računa, paket uključuje njegovo besplatno otvaranje i zatvaranje, polaganje novca, primanje uplata u Hrvatskoj i inozemstvu, korištenje debitne kartice, kao i podizanje gotovine na bankomatima i šalterima. Da bi ga aktivirali, građani moraju podnijeti zahtjev sami dolaskom u banku, a mogu zatražiti da im IBAN ostane isti. 

Mnogi su to i učinili. Ministarstvo financija potvrdilo nam je da je do 6. veljače ove godine otvoreno 81.883 računa koji uključuju paket besplatnih usluga. 

Na našem Facebooku pitali smo čitatelje Net.hr-a jesu li se odlučili za ovakvu uslugu i aktivirali besplatni račun u banci. Većina ih je istaknula da nisu, i da im nešto "smrdi" kada im se nudi nešto besplatno pa su zato nepovjerljivi i u ovome vide "klopku za male ljude". 

'Ništa nije besplatno'

"Obična prevara, besplatan račun, a sve ostalo počnu posebno naplaćivati tako da je opet isplativije plaćati cijeli paket", smatra Nikola Vrucina. 

Zakon propisuje da banke u besplatnom paketu moraju omogućiti jednu elektroničku uslugu, ili internet ili mobilno bankarstvo, ali ne nužno obje. 

"Nisam, no neću 'glavom kroz zid'. Prije nego što u svojoj banci dobro provjerim što sve time dobivam ili gubim", napomenuo je Željko Enc. 

Dunja Belosević se nadovezala: "Ne jer time gubim pravo na plaćanje računa bez provizije, pa mi ispadne više. Razmišljam o otvaranju računa u nekoj susjednoj nam zemlji gdje te dadžbine nema". 

Nezadovoljna ponudom bila je i Branka Ratković: "Ponudili su mi paket od 8,50 eura mjesečne naknade. To je 102 eura, a ja to godišnje ne potrošim". 

Drugi su skeptični, poput Nikole Dee Štakića: "Ništa nije besplatno", a na istom tragu je i Vinko Škoro Uskopljak: "Smatram da nema ništa džabe, pogotovo kod banaka". 

Slično razmišlja Valentina Strunje Matić: "Gdje ti puno obećavaju, malu torbu ponesi. Tako je govorila moja baka i bila je u pravu". 

No, ima onih koji jesu otvorili besplatan račun odmah početkom godine. Među njima je Domingo Mortale: "Sve je bilo uredno i brzo". 

Na isto se odlučio i Darko Behin: "Da, uzeo sam i dodatno mobilno bankarstvo koje plaćam 1.30 eura. Razlika je od 10,20 eura mjesečno", ističe. 

POGLEDAJTE VIDEO: Još jedna pobjeda građana nad bankama i to zbog naknada za obradu kredita

BankaBesplatni RačunNovacPromjeneFacebook
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx