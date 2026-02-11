Hrvati ne vjeruju da je ovo stvarno besplatno: 'Obična prevara, ostalo posebno naplaćuju'

S prvim danom ove godine na snagu je stupila velika promjena u bankama po kojoj građani imaju pravo na besplatan račun za redovna primanja, kao što su plaće, mirovine, stipendije, i novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti. Tako mogu pristupiti svojim primanjima bez dodatnih troškova i plaćanja banci.

Uz vođenje računa, paket uključuje njegovo besplatno otvaranje i zatvaranje, polaganje novca, primanje uplata u Hrvatskoj i inozemstvu, korištenje debitne kartice, kao i podizanje gotovine na bankomatima i šalterima. Da bi ga aktivirali, građani moraju podnijeti zahtjev sami dolaskom u banku, a mogu zatražiti da im IBAN ostane isti.

Mnogi su to i učinili. Ministarstvo financija potvrdilo nam je da je do 6. veljače ove godine otvoreno 81.883 računa koji uključuju paket besplatnih usluga.

Na našem Facebooku pitali smo čitatelje Net.hr-a jesu li se odlučili za ovakvu uslugu i aktivirali besplatni račun u banci. Većina ih je istaknula da nisu, i da im nešto "smrdi" kada im se nudi nešto besplatno pa su zato nepovjerljivi i u ovome vide "klopku za male ljude".

'Ništa nije besplatno'

"Obična prevara, besplatan račun, a sve ostalo počnu posebno naplaćivati tako da je opet isplativije plaćati cijeli paket", smatra Nikola Vrucina.

Zakon propisuje da banke u besplatnom paketu moraju omogućiti jednu elektroničku uslugu, ili internet ili mobilno bankarstvo, ali ne nužno obje.

"Nisam, no neću 'glavom kroz zid'. Prije nego što u svojoj banci dobro provjerim što sve time dobivam ili gubim", napomenuo je Željko Enc.

Dunja Belosević se nadovezala: "Ne jer time gubim pravo na plaćanje računa bez provizije, pa mi ispadne više. Razmišljam o otvaranju računa u nekoj susjednoj nam zemlji gdje te dadžbine nema".

Nezadovoljna ponudom bila je i Branka Ratković: "Ponudili su mi paket od 8,50 eura mjesečne naknade. To je 102 eura, a ja to godišnje ne potrošim".

Drugi su skeptični, poput Nikole Dee Štakića: "Ništa nije besplatno", a na istom tragu je i Vinko Škoro Uskopljak: "Smatram da nema ništa džabe, pogotovo kod banaka".

Slično razmišlja Valentina Strunje Matić: "Gdje ti puno obećavaju, malu torbu ponesi. Tako je govorila moja baka i bila je u pravu".

No, ima onih koji jesu otvorili besplatan račun odmah početkom godine. Među njima je Domingo Mortale: "Sve je bilo uredno i brzo".

Na isto se odlučio i Darko Behin: "Da, uzeo sam i dodatno mobilno bankarstvo koje plaćam 1.30 eura. Razlika je od 10,20 eura mjesečno", ističe.

