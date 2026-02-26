Zaokret na pomolu? Orbán u novom pismu iznenadio priznanjem: 'Svjestan sam...'

U novom pismu predsjedniku Europskog vijeća, Antóniju Costi, mađarski premijer Viktor Orbán predložio je da se na ukrajinski dio naftovoda Družba pošalje 'misija za utvrđivanje činjenica' kako bi se procijenila šteta koju je prouzročio ruski napad prošlog mjeseca, a što je dovelo do prekida isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj, piše Euronews.

"U interesu je Mađarske da što prije obnovi transfer. Mađarska je spremna konstruktivno se uključiti u sve napore koji doprinose tom cilju", naveo je Orbán u pismu koje je medij dobio na uvid.

"U tom kontekstu, Mađarska podržava ideju misije za utvrđivanje činjenica uz sudjelovanje stručnjaka koje su delegirale Mađarska i Slovačka kako bi provjerili status naftovoda Družba. Mađarska će prihvatiti nalaze takve misije", piše dalje mađarski premijer.

'Potpuno sam svjestan...'

Prekid opskrbe putem Družbe je u središtu napetog sukoba između Budimpešte i Kijeva, zbog čega je Mađarska stavila veto na zajam od 90 milijardi eura za Kijev.

Blokada kredita za pomoć, o kojoj su se čelnici EU-a dogovorili tijekom samita u prosincu, izazvala je optužbe za nelojalnost.

Zanimljivo, Orbán u svom pismu priznaje 'političke poteškoće' koje je njegov veto u zadnji tren uzrokovao i kaže da je predan pronalaženju 'pravovremenog rješenja'.

"Potpuno sam svjestan političkih poteškoća koje je stvorilo kašnjenje u provedbi zaključaka Europskog vijeća o financijskoj potpori Ukrajini. Moja inicijativa također ima za cilj olakšati pravovremeno rješavanje ovog problema", piše Orbán.

Veliko je to odstupanje od zapaljivog tona poruka koje je mađarski čelnik objavljivao na društvenim mrežama prošli tjedan.

Pisao i Zelenskom

Ranije u četvrtak, Orbán je objavio i otvoreno pismo upućeno ukrajinskom predsjedniku Volodimirom Zelenskom u kojem je povukao izravnu vezu između energetskog spora i nadolazećih izbora 12. travnja gdje, usput rečeno, Orbán po anketama zaostaje.

"Također vidimo da vi, Bruxelles i mađarska oporba koordinirate napore kako biste u Mađarskoj na vlast doveli proukrajinsku vladu“, rekao je Orbán između ostalog te pozvao Zelenskog da promijeni svoju 'antimađarsku politiku'.

U ponedjeljak je pak Orbán oštro uzvratio Costi nakon što ga je predsjednik Europskog vijeća oštro optužio za kršenje načela iskrene suradnje.

"Ja sam jedan od najdiscipliniranijih i najdosljednijih članova Europskog vijeća", rekao je Costi. "Sigurno i vi vidite apsurdnost situacije: donesemo odluku financijski povoljnu za Ukrajinu koju ja osobno nisam odobrio, a zatim Ukrajina stvori energetsku krizu u Mađarskoj, a vi tražite od mene da se pretvaram da se ništa nije dogodilo."

Ideja o misiji za utvrđivanje činjenica nije nova. Predložio ju je u ponedjeljak Luksemburg tijekom sastanka ministara vanjskih poslova.

Nije poznato kada bi misija za utvrđivanje činjenica mogla biti raspoređena niti hoće li Kijev dati dopuštenje, s obzirom na opasnosti s kojima se tehničari suočavaju na terenu pod ruskim bombardiranjem.

Bruxelles je zatražio od ukrajinske vlade da ubrza popravke naftovoda Družba - dužnosnici EU-a i diplomati privatno kažu da je to najpraktičniji način za rješavanje krize, ukidanje mađarskog veta i osiguranje konačnog odobrenja zajma od 90 milijardi eura, ali Zelenski je u srijedu upozorio da se popravci ne mogu dogoditi 'tako brzo'.

Istovremeno, hrvatski naftovod Adria pojavio se kao trajna alternativna ruta, ali Mađarska je jasno dala do znanja da nije zainteresirana za plaćanje većih naknada koje dolaze s naftom koja nije ruska. Više o tome možete pročitati OVDJE.

