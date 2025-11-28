Antun Račić spreman za dokazivanje u Varaždinu poručio Izraelcu: 'To je njegov problem'

Antun Račić sutra ulazi u kavez na FNC 25 gdje ga čeka izraelski borac Tratner. Račić, već naviknut na velika borilišta i pritisak reflektora, djelovao je hladno i pribrano nakon službenog odmjeravanja.

„Nakon što smo se odmjerili i pogledali oči u oči, osjećam se standardno. Ovo je samo za publiku. Danas ne mogu znati ništa, sutra ćemo znati sve u kavezu. Osjećam se maksimalno spremno. Probat ću pokazati svima svoj najbolji performans.“

Iskusni Dubrovčanin vjeruje kako bi ključ mogla biti priprema. Tvrdi kako je njegov protivnik imao izazovan proces skidanja kilograma, što bi u sutrašnjem okršaju moglo igrati ulogu.

Spektakularni FNC 25 event ekskluzivno gledajte 29. studenog na platformi VOYO!

„Njegov je problem što se osjećao dosta iscrpljeno. Prije je skidao čak na kilažu od 61 kilograma, sad je na 66. Ja sam s druge strane dosta profesionalan što se tiče toga, uvijek tome pristupam maksimalno ozbiljno. Ako pogriješiš u skidanju kilograma, to me može koštati sutra u meču.“

Za Račića, povratak u Varaždin nosi i dozu nostalgije. Tu je dolazio još kao mladi borac na judo turnire, danas se vraća kao etablirani profesionalac, a atmosfera mu izgleda kao da ga želi ponijeti prema još jednoj velikoj izvedbi.

„Osjećam odličnu atmosferu i mislim da će biti super sutra. Nekada sam dolazio u Varaždin na judo turnire. Drago mi je da sam tu, dolazi puno ljudi iz Dubrovnika, mojih navijača i prijatelja. Bit će super sutra.“

