Ovo nije viđeno 76 godina! Pustinjski megagrad preko noći postao - nova Venecija
Obilne kiše i snažne grmljavinske oluje su pogodile Dubai, koji je u kratkom vremenu završio potpuno pod vodom.
Ulice su se na brojnim lokacijama pretvorile u rijeke, a voda je zaustavila promet i prouzročila kašnjene letova na aerodromu i Dubaiju i Abu Dabiju.
Policija je pozvala građane da ostanu u svojim domovima barem do petka poslijepodne zbog nestabilnih vremenskih prilika, a privatnom sektoru se preporučio rad od kuće.
Vlasti pozivaju na oprez
Nacionalni centar za meteorologiju UAE-a ranije je upozorio na jake oborine diljem zemlje, uz jake pljuskove koji su posebno pogodili područja koja nemaju dovoljno razvijen sustav odvodnje.
Prema službenim podacima, riječ je o najintenzivnijih kišama koje su se dogodile u UAE-a u posljednjih 76 godina.
Ovakve ekstremne oborine više nisu iznimka, već dio trenda sve češćih vremenskih ekstremna, kakvi su zabilježeni i prošle godine, upozoravaju meteorolozi. Vlasti i dalje prate stanje na terenu te pozivaju građane na oprez dok se situacija ne smiri.
