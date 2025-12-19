Ovo nije viđeno 76 godina! Pustinjski megagrad preko noći postao - nova Venecija

Obilne kiše i snažne grmljavinske oluje su pogodile Dubai, koji je u kratkom vremenu završio potpuno pod vodom.

Ulice su se na brojnim lokacijama pretvorile u rijeke, a voda je zaustavila promet i prouzročila kašnjene letova na aerodromu i Dubaiju i Abu Dabiju.

Dubai rain has officially turned some cars into submarines 🚗🌊 In a couple of days, expect very cheap, very suspicious ‘clean cars’ on Dubizzle. My boys, ask questions o! 😂 pic.twitter.com/KCMlhuDJCN — Temitope Obinna (@themyfamous) December 19, 2025

Policija je pozvala građane da ostanu u svojim domovima barem do petka poslijepodne zbog nestabilnih vremenskih prilika, a privatnom sektoru se preporučio rad od kuće.

Vlasti pozivaju na oprez

Nacionalni centar za meteorologiju UAE-a ranije je upozorio na jake oborine diljem zemlje, uz jake pljuskove koji su posebno pogodili područja koja nemaju dovoljno razvijen sustav odvodnje.

Prema službenim podacima, riječ je o najintenzivnijih kišama koje su se dogodile u UAE-a u posljednjih 76 godina.

Massive flooding in Dubai due to cloud seeding weather modification. pic.twitter.com/mGQY1Hbjbn — Vision4theBlind (@Vision4theBlind) April 17, 2024

Ovakve ekstremne oborine više nisu iznimka, već dio trenda sve češćih vremenskih ekstremna, kakvi su zabilježeni i prošle godine, upozoravaju meteorolozi. Vlasti i dalje prate stanje na terenu te pozivaju građane na oprez dok se situacija ne smiri.

