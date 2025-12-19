FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DA, OVO JE DUBAI... /

Ovo nije viđeno 76 godina! Pustinjski megagrad preko noći postao - nova Venecija

Ovo nije viđeno 76 godina! Pustinjski megagrad preko noći postao - nova Venecija
Foto: Profimedia
1 /15
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Obilne kiše i snažne grmljavinske oluje su pogodile Dubai, koji je u kratkom vremenu završio potpuno pod vodom.

Ulice su se na brojnim lokacijama pretvorile u rijeke, a voda je zaustavila promet i prouzročila kašnjene letova na aerodromu i Dubaiju i Abu Dabiju.

Policija je pozvala građane da ostanu u svojim domovima barem do petka poslijepodne zbog nestabilnih vremenskih prilika, a privatnom sektoru se preporučio rad od kuće.

Vlasti pozivaju na oprez

Nacionalni centar za meteorologiju UAE-a ranije je upozorio na jake oborine diljem zemlje, uz jake pljuskove koji su posebno pogodili područja koja nemaju dovoljno razvijen sustav odvodnje.

Prema službenim podacima, riječ je o najintenzivnijih kišama koje su se dogodile u UAE-a u posljednjih 76 godina.

Ovakve ekstremne oborine više nisu iznimka, već dio trenda sve češćih vremenskih ekstremna, kakvi su zabilježeni i prošle godine, upozoravaju meteorolozi. Vlasti i dalje prate stanje na terenu te pozivaju građane na oprez dok se situacija ne smiri.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka za vikend

 

19.12.2025.
10:03
Andrea Vlašić
Profimedia
DubaiUaePoplavaVenecija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DA, OVO JE DUBAI... /
Ovo nije viđeno 76 godina! Pustinjski megagrad preko noći postao - nova Venecija