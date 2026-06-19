Letjelica ispustila mlaz vatre, žena završila u bolnici? 'Pratili su ga helikopteri'

Čini se da ne postoje zanimljiva vremena za istraživače nepoznatih pojava i letjelica diljem svijeta, a sve češće i nepoznatih plovila u morima i oceanima. Desetljećima su se ti objekti i pojave nazivali NLO-ima, odnosno neidentificiranim letećim objektima. Međutim, posljednjih nekoliko godina usvojen je novi naziv – NVF (engl. UAP), odnosno nepoznati zračni fenomeni.

Nakon gotovo 70 godina poricanja njihova postojanja, Pentagon danas ima nekoliko službenih inicijativa za proučavanje tih fenomena, pa čak i svoj službeni Ured za nepoznate zračne fenomene (AARO). Također, sve je više dokumenata s kojih je Washington uklonio oznaku "Above Top Secret" ("Iznad državne tajne"), a koji potvrđuju postojanje stotina detaljno opisanih slučajeva diskova, sfera, trokuta i drugih nepoznatih letjelica na nebu iznad Amerike, kao i diljem svijeta.

Jedan od najpoznatijih, najkontroverznijih i najbolje dokumentiranih susreta s neidentificiranim letećim objektom u povijesti dogodio se krajem 1980. godine u saveznoj državi Teksas. Poznat kao slučaj "Cash–Landrum", ovaj je događaj privukao pozornost znanstvenika, istraživača i medija zbog tvrdnji o fizičkim ozljedama svjedoka i navodne prisutnosti vojnih helikoptera.

Tvrdila da je zadobila opekline

Prema dostupnim iskazima više svjedoka, incident se dogodio 29. prosinca 1980. godine u blizini mjesta Dayton, sjeveroistočno od Houstona u Teksasu. Betty Cash, Vickie Landrum i njezin tada sedmogodišnji unuk Colby Landrum vraćali su se automobilom kući kada su na nebu primijetili iznimno sjajan objekt u obliku izduženog dijamanta. Svjedoci su kasnije izjavili da je objekt bio vrlo blještav te da je ispuštao plamen nalik mlazu vatre, sličan onome kod raketa.

Prema njihovim svjedočenjima, toplina koju je objekt emitirao bila je toliko jaka da su metalni dijelovi automobila postali prevrući na dodir. Betty Cash izašla je iz automobila kako bi bolje promotrila objekt, no ubrzo se morala vratiti zbog nesnosne vrućine. Nakon nekoliko minuta objekt se počeo udaljavati, a svjedoci tvrde da su tada primijetili veći broj helikoptera koji su ga pratili. U svojim iskazima naveli su da su među njima prepoznali transportne helikoptere tipa CH-47 Chinook, kakve koristi američka Mornarica i Zrakoplovstvo.

Najveću pozornost javnosti ipak su privukli zdravstveni problemi koje su svjedoci prijavili tijekom sljedećih dana. Betty Cash tvrdila je da je zadobila opekline, da joj je počela ispadati kosa te da je više puta bila hospitalizirana. Vickie Landrum i njezin unuk također su prijavili mučninu, glavobolje, nadraženost očiju i druge tegobe. Zbog sličnosti simptoma s posljedicama izloženosti zračenju, pojedini istraživači tvrdili su da je objekt možda emitirao neku vrstu radijacije, no takva tvrdnja nikada nije znanstveno potvrđena.

Nisu pronađeni dokazi

Dvije godine kasnije, 1982., svjedoci nepoznate letjelice i helikoptera podnijeli su tužbu protiv američke vlade smatrajući da je događaj povezan s tajnim vojnim programom. Tijekom višegodišnjeg sudskog postupka nisu pronađeni dokazi koji bi pokazali da je Pentagon upravljao tim objektom ili da su vojni helikopteri sudjelovali u incidentu. Savezni sud je 1986. godine odbacio tužbu zbog nedostatka dokaza.

Više od 45 godina kasnije, slučaj Cash–Landrum i dalje ostaje nerazjašnjen. Ne postoje službeni dokazi koji potvrđuju izvanzemaljsko podrijetlo objekta, ali ne postoji ni objašnjenje koje bi u potpunosti razjasnilo sve navode svjedoka. Upravo zbog kombinacije prijavljenih zdravstvenih posljedica, brojnih svjedočanstava i neuspjele pravne bitke s federalnim vlastima, ovaj događaj i danas zauzima posebno mjesto među najpoznatijim slučajevima NLO-a u povijesti Sjedinjenih Američkih Država.