Danas slove kao IT par, a ovako su izgledali prije osam godina: Prepoznajete li Tatjanu i Vlahu?

Tatjana Dragović (47) i Vlaho Arbulić (35) jedan su od najpoznatijih parova domaće javne scene. Bivša manekenka i glazbenik zajedno su više od desetljeća, a njihov odnos i dalje privlači pažnju. Iako ih danas često viđamo na različitim događanjima, mnogi su zaboravili kako su Tatjana i Vlaho izgledali na samim počecima svoje veze. Jedna od tih uspomena vodi nas na predstavljanje kolekcije Erdem za H&M, gdje su Tatjana i Vlaho svojom pojavom prije osam godina oduševili prisutne.

Inače, Tatjana i Vlaho upoznali su se u jednoj zagrebačkoj teretani, kada je glazbenik i maneken tada još bio student FER-a. Talentirani mladić 12 godina stariju manekenku oborio s nogu. Ubrzo su krenule i glasine kako čekaju prvo dijete.

Filmska ljubav

Par zajedno ima kćer Luce (10), koja je i glavna zvijezda objava na društvenim mrežama svog tate, dok bivša manekenka iz braka s umirovljenim tenisačem Goranom Ivaniševićem ima još dvoje djece, kćer Amber i sina Emanuela.

Glazbenika redovito uvrštavaju na liste najzgodnijih Hrvata. Vlaho Arbulić osim glazbenog talenta puno pozornosti izaziva i svojom pojavom. Osim što je pokazao kako održava formu vozeći bicikl po Sljemenu, na Instagramu redovito pokazuje torzo i svu raskoš isklesanih trbušnjaka, maštovitih tetovaža i preplanulog tena.

Vlaho je rekao da mu je partnerica Tanja velika podrška u poslu. ''Mi smo skoro već deset godina zajedno i definitivno bilo koji savjet i pomoć od nje imaju posebnu težinu bez ikakve sumnje'', pričao je svojevremeno Vlaho.

