ZAMP otkrio što Hrvati najviše slušaju: Thompson predvodi listu, ali zanimljivo je tko ga prati

Stručna služba ZAMP Hrvatskog društva skladatelja (HDS) objavila je da je u prošloj godini za glazbene autore iz Hrvatske i svijeta ostvarila rekordan prihod od 32,71 milijuna eura ističući i da je to porast od gotovo četiri milijuna eura, odnosno 13 posto više nego 2024. godine.

U ZAMP-u ističu i kako je ostvarena rekordna isplata od autorskih prava za više od 15.000 autora i nositelja prava koje izravno zastupa HDS ZAMP te više od 150.000 inozemnih nositelja prava zastupanih putem partnerskih autorskih društava.

''Rast ukupnih prihoda od kolektivno ostvarivanih prava temelji se na stabilnom i poboljšanom poslovanju svih kategorija korisnika glazbe, osobito u segmentu javnog priopćavanja, iz kojeg dolazi 77,2 posto ukupnih prihoda'', stoji u izvješću ZAMP-a. Navodi se i da su online prihodi, ostvareni od streaming i video servisa na zahtjev te platformi s korisnički generiranim sadržajem, dosegnuli rekordnih 15 posto ukupnih prihoda.

U 2015. čak 46.915 glazbenih događanja

Prihodi domaćih autora iz inozemstva čine udio od 5,7 posto, a prihodi od tzv. mehaničkih prava, odnosno od prodaje nosača zvuka i srodnih oblika korištenja, zadržali su uobičajeni udio od oko 1 posto. Najveći iznos prihoda unutar kategorije prava javnog priopćavanja dolazi od glazbenih događanja uživo – koncerata i priredbi.

''Služba ZAMP u Hrvatskoj je u 2025. evidentirala i obradila ukupno 46.915 glazbenih događanja. To je 11,66 posto više nego 2024. odnosno prosječno 128,5 glazbenih događanja dnevno'', navodi se u izvješću. Pojašnjava se i da su najveći dio činile zabavne priredbe s 32.507 događanja i rastom od 9,76 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj koncerata zabavne glazbe iznosio 11.477, uz rast od čak 19,25 posto.

Prema podacima ZAMP-a, u Hrvatskoj se lani prosječno dnevno održavao čak 31 koncert zabavne glazbe, a održan je i ukupno 2.931 koncert ozbiljne glazbe - osam dnevno u prosjeku. U sklopu izvješća navedeni su i podaci o glazbenicima i koncertima, eventima i festivalima s najviše prodanih ulaznica, a na prvom je mjestu Marko Perković Thompson, slijedi Severina, Parni valjak, Dalmatino, Damir Urban i Zlatan Stipišić Gibonni.

Na prvom mjestu 'Ako ne znaš što je bilo'

ZAMP je predstavio i top 10 pjesama domaćih autora po emitiranju na televizijama i radijskim postajama, a na prvom mjestu je ''Anđeo'' Hiljson Mandele x Miach, slijedi ''Ti si bila moje sunce'' Martina Kosoveca te na trećem mjestu ''Mali krug velikih ljudi'' Massima.

Na prvom mjestu top 10 pjesama domaćih autora na streaming (digitalnim) servisima su Marko Perković Thompson i Hrvatske ruže s ''Ako ne znaš šta je bilo'', a slijede ''Anđeo'' Hiljson Mandele x Miach i Grše s pjesmom ''Forza''. Većina navedenih autora je i na listi top 10 hrvatskih autora po ukupnoj zaradi i zaradi na streaming listama koje ZAMP navodi po abecednom redu imena, a ne po zaradi.