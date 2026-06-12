Nogometna groznica: Ono pravo tek počinje, a atmosfera tek treba doseći svoj vrhunac

Spektakularnom ceremonijom otvoren je Mundijal - atmosferu je odmah zapalila Shakira koja je izvela himnu Svjetskog prvenstva, a onda smo čuli i prve sučeve zvižduke. Prvo je domaćin Meksiko slavio protiv Južne Afrike, zatim je pobjedu upisala i Južna Koreja protiv Češke. Rezime prvoga dana Svjetskog prvenstva ima Marija Krolo.

Počela je nogometna groznica. Vjerojatno nigdje na svijetu sinoć nije bilo veselije nego u Meksiku. Treći su put domaćini najvećeg nogometnog natjecanja, a jednako kao što je spektakularna bila službena ceremonija otvaranja, bile su spektakularne i proslave na ulicama, trgovima, plažama i pod šatorima.

"Došla sam ovdje i vidjela Meksikance kako navijaju: "Meksiko!" Moje srce i duša su danas ispunjeni radošću."

"Pobjeda Meksika. Ništa drugo ne tražimo. To je jedino što smo željeli - pobjedu. Ništa drugo, samo pobjedu."

A dok je na ulicama Meksika trajao festival plesa, na legendarnom Azteca stadionu - festival isključenja. Čak tri crvena kartona podijeljena su na prvoj utakmici Mundijala u kojoj je Meksiko s 2-0 slavio protiv Južne Afrike.

"Nismo igrali dobro u prvom poluvremenu. Iako smo mogli zabiti tri gola. Rezultat je mogao biti 3-0 i nitko ne bi ništa rekao. Oni su imali samo jednu šansu i to dva metra od gola. Očito je da smo bili dominantni u prvom poluvremenu, no rezultat ne odražava to što ja govorim", rekao je meksički, izbornik Javier Aguirre.

Svečana ceremonija

Svečana ceremonija otvaranja pratila se diljem svijeta, a ovako je to bilo na bliskom Istoku.

Večeras se prvenstvo otvara i u druge dvije zemlje domaćina. U Los Angelesu navijače zabavljaju poznate zvijezde poput Kevina Harta i Ludacrisa.

SAD će prvenstvo otvoriti večeras na stadionu u Inglewoodu protiv Paragvaja, a da nositi nacionalni dres i predstavljati svoju državu na Svjetskom prvenstvu nešto posebno, pokazao je paragvajski veznjak Diego Gomez u najavi utakmice.

"Jako sam sretan što sam ovdje i što predstavljam svoju državu. Posebno zato što smo se uspjeli plasirati nakon tako dugo vremena. Dat ću sve od sebe da sve vas učinim sretnima", rekao je Gomez.

Pred nama su još 102 utakmice u 39 dana nogometnog spektakla. Ono pravo tek počinje, i atmosfera tek treba dostići svoj vrhunac.