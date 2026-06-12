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NEZAPAMĆENA EUFORIJA /

Pogledajte kako izgleda Sarajevo na dan utakmice, snimljeno i poznato lice

Pogledajte kako izgleda Sarajevo na dan utakmice, snimljeno i poznato lice
Foto: Pixsell/Profimedia
Sjajni prizori iz Sarajeva na dan utakmice s Kanadom na SP-u.
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Bosna i Hercegovina u petak u 21 sat igra svoju prvu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. protiv domaćina Kanade

Za BH Zmajeve ovo je prva utakmica na SP-u nakon 12 godina. Nezapamćena euforija trese naše susjede, a prvo kolo im je donijelo sudar s jednim od tri domaćina. U Torontu se očekuje sjajna atmosfera jer domaćin igra protiv ekipe koja ima jaku dijasporu u Kanadi i očekuje se i veliki broj navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Naravno, utakmica će se pratiti i u Sarajevu koje ovih dana diše s reprezentacijom. Euforija je prisutna na svakom koraku što se vidi po kadrovima iz glavnog grada koji je obojen u boje reprezentacije BiH.

Kako je Sarajevo izgledalo na dan utakmice s Kanadom, pogledajte u fotogaleriji.

12.6.2026.
18:40
Sportski.net
Pixsell/Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I HercegovinaSarajevo
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