Pogledajte kako izgleda Sarajevo na dan utakmice, snimljeno i poznato lice

Bosna i Hercegovina u petak u 21 sat igra svoju prvu utakmicu Svjetskog prvenstva 2026. protiv domaćina Kanade.

Za BH Zmajeve ovo je prva utakmica na SP-u nakon 12 godina. Nezapamćena euforija trese naše susjede, a prvo kolo im je donijelo sudar s jednim od tri domaćina. U Torontu se očekuje sjajna atmosfera jer domaćin igra protiv ekipe koja ima jaku dijasporu u Kanadi i očekuje se i veliki broj navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Naravno, utakmica će se pratiti i u Sarajevu koje ovih dana diše s reprezentacijom. Euforija je prisutna na svakom koraku što se vidi po kadrovima iz glavnog grada koji je obojen u boje reprezentacije BiH.

Kako je Sarajevo izgledalo na dan utakmice s Kanadom, pogledajte u fotogaleriji.