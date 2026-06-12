Muškaci su je sanjali, a žene kopirale: Ona je svojom ljepotom mogla zaustaviti svijet

Američka glumica Farrah Fawcett, plavokosi anđeo iz Teksasa, bila je više od ikone – bila je fenomen. Njezin osmijeh, vrijedan milijun dolara, očaravao je s naslovnica časopisa i legendarnog postera u crvenom kupaćem kostimu koji je visio u milijunima soba diljem planeta.

Muškarci su je sanjali, žene kopirale njezinu slavnu frizuru, a cijela jedna generacija bila je luda za njom. Bila je oličenje američke ljepote, spoj nevinosti i magnetske privlačnosti koji ju je pretvorio u nenadmašni seks-simbol sedamdesetih.

U galeriji se prisjetite Farrah Fawcett iz vremena dok je bila najslavnija ljepotica na svijetu