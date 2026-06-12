Uzbudljive kvalifikacije u Dubrovniku: Momčad LeBrona Jamesa na vrhu

Dubrovnik je ovog vikenda postao epicentar tehnološke i sportske inovacije, ugostivši treću utrku sezone Svjetskog prvenstva električnih brodova E1. Spektakularna kulisa drevnih zidina i tirkiznog Jadrana dočekala je futurističke RaceBird brodove koji na hidrogliserskoj tehnologiji doslovno lete iznad površine mora. Prvi dan natjecanja, rezerviran za treninge i kvalifikacije, odmah je pokazao da vozače ne čekaju samo okršaji s rivalima, već i s nepredvidivom ćudi mora.

Petak je za deset timova, predvođenih globalnim zvijezdama poput Toma Bradyja, Rafaela Nadala i Willa Smitha, započeo izazovno. Snažan vjetar i valovi otežali su jutarnje treninge, uzrokujući manja kašnjenja u rasporedu i testirajući vještine i prilagodljivost najboljih svjetskih pilota. Unatoč nepovoljnim uvjetima, zvuk tihih, ali moćnih električnih motora odjekivao je uvalom dok su se timovi trudili pronaći optimalne postavke i upoznati stazu. Utrke se odvijaju neposredno ispred gradske luke, što je stvorilo dodatne izazove zbog valova koje su stvarali brojni turistički brodovi, jahte, pa čak i kajakaši, čineći svaku dionicu nepredvidivom. Timovi su bili u stalnoj komunikaciji sa svojim inženjerima na kopnu, razrađujući strategije koje će im donijeti prednost u poslijepodnevnim kvalifikacijama.

Savršen start za tim LeBrona Jamesa

Iako je tim Angola Westbrook Racing, u vlasništvu glumca Willa Smitha, u Dubrovnik stigao kao vodeći u ukupnom poretku, kvalifikacije su u prvi plan izbacile neočekivanog junaka. Tim AlUla, iza kojeg stoji košarkaška legenda LeBron James, priredio je pravo iznenađenje. Njihov muški pilot, Kanađanin Rusty Wyatt, izveo je gotovo savršen manevar na startu. Precizno je tempirao svoj prilazak startnoj liniji, prešavši je u punoj brzini točno u trenutku kad se upalilo zeleno svjetlo, čime je odmah stekao nedostižnu prednost. "Apsolutno nevjerojatno! Razradili smo tu strategiju s našim sjajnim inženjerom i savršeno je izveli", izjavio je Wyatt nakon što je svom timu osigurao prvu startnu poziciju i ključna tri boda za prvenstvo. Iza njega su se plasirali favoriti, Team Rafa i Team Aoki, najavljujući žestoku borbu u subotnjim utrkama.

Za brojne posjetitelje i Dubrovčane organizirane su i besplatne navijačke zone u Lazaretima i na Banama, gdje se uz prijenos utrka na velikim ekranima može izbliza vidjeti izloženi RaceBird, isprobati simulator vožnje ili jednostavno uživati u jedinstvenoj atmosferi. Prvi dan je postavio uzbudljivu pozornicu, a subotnje finalne utrke odlučit će tko će ponijeti titulu pobjednika dubrovačkog Grand Prixa. Sve možete gledati uživo na platformi Voyo.