Električne jurilice na vodi: Evo kada i gdje gledati spektakl iz Dubrovnika

Dubrovnik će 12. i 13. lipnja 2026. godine ponovno postati svjetska prijestolnica adrenalina, ugostivši UIM E1 Svjetsko prvenstvo, prvo i jedino natjecanje potpuno električnih trkaćih brodova. Nakon uspješnog debija, ovaj sportski spektakl vraća se na jadransku obalu, spajajući glamur, vrhunsku tehnologiju i utrke pri brzinama koje oduzimaju dah, a sve to s naglaskom na održivost i zaštitu mora. Dva dana ispunjena napetošću i zabavom kulminirat će proglašenjem prvaka za 2026. godinu, a "biser Jadrana" bit će pozornica odlučujuće bitke sezone.

Utrke E1 serije nisu samo sportski događaj, već i vizija budućnosti pomorskog prometa. U središtu pozornosti su futuristički brodovi RaceBird, pravo tehnološko čudo. Ovi električni bolidi koriste tehnologiju hidroglisera koja im omogućuje da pri brzini od 17 čvorova doslovno polete, lebdeći iznad vodene površine. Pokretani električnim motorom snage 150 kW, dostižu maksimalnu brzinu od 50 čvorova, odnosno 93 kilometra na sat, i to gotovo u potpunoj tišini i bez ikakvih emisija štetnih plinova. Dizajn potpisuje SeaBird Technologies, a sama ideja o prvenstvu potekla je 2020. godine od Alejandra Agaga, osnivača Formule E, i Rodija Bassa, bivšeg inženjera u Formuli 1.

Trkaći vikend u Dubrovniku bit će podijeljen u dva dana. Petak, 12. lipnja, rezerviran je za treninge i kvalifikacijske utrke, dok će se u subotu, 13. lipnja, održati glavne utrke, polufinala i veliko finale koje će odlučiti o pobjedniku dubrovačke Velike nagrade. Cijeli događaj kulminirat će svečanom ceremonijom dodjele nagrada na popularnoj plaži Banje. Sve možete gledati uživo na platformi Voyo.