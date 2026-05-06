FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'UDIJELJENA MI JE MILOST' /

Simona Mijoković se pohvalila predivnim vijestima: 'Poslije četiri...'

Simona Mijoković se pohvalila predivnim vijestima: 'Poslije četiri...'
×
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Najava novog hodočašća dolazi kao nastavak njezinog duhovnog angažmana, ali i želje da drugima omogući iskustvo zajedništva, molitve i osobne obnove

6.5.2026.
8:25
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Simona Mijoković (41), nekadašnja starleta i glazbenica, a danas uspješna autorica, podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama radosnu vijest. Naime, i ove će godine organizirati hodočašće u Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u regiji.

Na svom Facebook profilu objavila je kako iza sebe već ima četiri uspješno organizirana hodočašća u posljednjih sedam godina, a sada nastavlja tradiciju novim okupljanjem vjernika.

“Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji... Poslije četiri uspješna hodočašća u zadnjih sedam godina, udijeljena mi je milost od Gospodina Isusa da i ove godine organiziram evo već peto hodočašće u Međugorje na produženi vikend od 3.06.-7.06.2026. (za blagdan Tijelova)”, napisala je Mijoković.

Novi život i inspirativne priče

Podsjetimo, Mijoković je nedavno preuzela voditeljsku ulogu na Laudato televizija, gdje u emisiji “Novi život” razgovara s gostima o osobnim krizama, obraćenju i pronalasku smisla u teškim životnim razdobljima.

U nedavnom razgovoru za Net.hr otkrila je kako se nosi s emotivno zahtjevnim pričama koje svakodnevno sluša, ali i koliko u njima pronalazi refleksiju vlastitog životnog puta.

Simona Mijoković se pohvalila predivnim vijestima: 'Poslije četiri...'
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Biti baka, iskustvo koje mijenja'

U istom intervjuu otvoreno je progovorila i o novoj životnoj ulozi, onoj bake. Iako je, kako kaže, zasad ne živi u punini svakodnevice, priznaje da joj donosi duboke emocije i novu perspektivu.

“Postati baka za mene je posebno i duboko iskustvo, iako ga zasad živim više u srcu nego u svakodnevici. Ta uloga u meni budi jednu novu nježnost i još dublje razumijevanje ljubavi koja ne traži ništa zauzvrat. Svaka životna etapa donosi i nova promišljanja o odnosima. I ovo me iskustvo potiče na još veću strpljivost, povjerenje i vjeru da ljubav uvijek pronađe svoj put, čak i kada okolnosti nisu onakve kakve bismo željeli”, iskreno je podijelila.

Najava novog hodočašća tako dolazi kao nastavak njezinog duhovnog angažmana, ali i želje da drugima omogući iskustvo zajedništva, molitve i osobne obnove.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski stručnjaci analizirali modu na Met Gali: Evo što im je bilo najzanimljivije

Simona MijokoviĆHodočašće
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike