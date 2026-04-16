Simona Mijoković za Net.hr otkriva: 'Ulogu bake zasad živim više u srcu nego u svakodnevici'

Simona Mijoković (41), nekadašnja starleta i glazbenica, a danas uspješna autorica, posljednjih je godina svoj život u potpunosti okrenula vjeri, o čemu otvoreno svjedoči i u medijima. Na Laudato televiziji ovog je Uskrsa preuzela voditeljsku ulogu u emisiji “Novi život”, u kojoj s gostima razgovara o osobnim padovima, obraćenju i pronalasku smisla u najtežim životnim trenucima.

U formatu koji se oslanja na intimne ispovijesti, Mijoković ne skriva da joj je pristup drugačiji od klasičnog televizijskog intervjua, svaki razgovor, kaže, započinje molitvom i unutarnjom pripremom, bez unaprijed donesenih zaključaka. Upravo takva otvorenost, ali i vlastito životno iskustvo, omogućuju joj da se poveže s gostima koji često dijele najranjivije dijelove sebe.

U razgovoru za Net.hr otkrila je kako se nosi s teškim pričama koje sluša, koliko u njima prepoznaje vlastiti put, ali i kako danas gleda na svoju prošlost, obitelj i novu životnu ulogu - onu bake, koju, kako sama priznaje, zasad živi “više u srcu nego u svakodnevici”.

Kako se vi osobno pripremate za razgovore s gostima u emisiji “Novi život”, koji često dijele vrlo intimna i teška iskustva?

Svaki razgovor za mene započinje u tišini. Nastojim se pripremiti molitvom, predati Bogu gosta i cijeli susret. Ne želim doći s unaprijed oblikovanim zaključcima, nego otvorena srca, slušati, a ne samo voditi razgovor. Vjerujem da tada Duh Sveti vodi i mene i gosta, i da se događa nešto više od samog intervjua.

Postoji li neka ispovijest iz emisije koja vas je posebno dirnula ili ostavila snažan dojam na vas?

Iako još nismo snimili puno epizoda, već sada mogu reći da svaka priča nosi nešto posebno. Ono što me najviše dira jest iskrenost gostiju i njihova spremnost da podijele i one najranjivije dijelove svog života. Upravo u toj otvorenosti vidi se koliko Bog može djelovati i koliko svaka priča, bez obzira na težinu, ima svoju nadu.

Koliko u pričama svojih gostiju prepoznajete dijelove vlastitog životnog puta? Vraća li vas to ponekad na vašu prošlost?

Da, često. U mnogim pričama prepoznajem dijelove sebe, svoje traženje, svoje slabosti, ali i Božju vjernost. Ponekad me to vrati u prošlost, ali ne na način koji boli, nego koji podsjeća koliko sam i sama bila vođena i nošena.

Postali ste i baka, kako ste se snašli u toj novoj ulozi, po čemu se ona razlikuje od majčinstva i je li vas to iskustvo na neki način vratilo na odnos s vlastitom kćeri?

Postati baka za mene je posebno i duboko iskustvo, iako ga zasad živim više u srcu nego u svakodnevici. Ta uloga u meni budi jednu novu nježnost i još dublje razumijevanje ljubavi koja ne traži ništa zauzvrat. Svaka životna etapa donosi i nova promišljanja o odnosima. I ovo me iskustvo potiče na još veću strpljivost, povjerenje i vjeru da ljubav uvijek pronađe svoj put, čak i kada okolnosti nisu onakve kakve bismo željeli.

Koliko vam je podrška supruga i obitelji bila važna u ovoj transformaciji i u svemu što danas radite?

Bez njihove podrške sve bi bilo puno teže. Obitelj je mjesto gdje se vraćam, gdje mogu biti svoja. Njihova vjera, strpljenje i ljubav daju mi snagu da idem dalje i da mogu biti tu za druge.

Postoji li nešto iz vašeg prijašnjeg života što danas gledate s potpuno drugačijim razumijevanjem ili čak zahvalnošću?

Danas na mnoge stvari gledam sa zahvalnošću, čak i na one teške. Ono što sam nekada doživljavala kao teret, danas vidim kao put koji me doveo bliže Bogu. Ništa nije bilo uzalud.

Ako gledatelji emisije “Novi život” prolaze kroz teške životne faze, što biste im poručili?

Ne odustajte. I kada se čini da nema izlaza, Bog već radi nešto novo. Možda to još ne vidimo, ali On nikada ne odustaje od nas. Dopustite mu da uđe u vaše rane jer upravo tamo želi donijeti novi život.

