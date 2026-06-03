Od ponoći na snagu stupile nove cijene goriva: Benzin i dizel izjednačeni

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Srna upozorio naciju pred Svjetsko prvenstvo: 'Prestanite očekivati čuda'
Trk na benzinske
Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Podsjetimo, Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednicu i odredila koliko ćemo plaćati gorivo.
Nove cijene goriva:
Iako je dosadašnja praksa bila da Vladina odluka o cijenama goriva stupa na snagu svakog drugog utorka, ovog puta je stupila na snagu danas u srijedu 3. lipnja, a trajat će do 15. lipnja.
Ova promjena dogodila se zbog zakonske odredbe prema kojoj Vlada ne smije regulirati cijene na tržištu duže od 90 dana.