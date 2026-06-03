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Od ponoći na snagu stupile nove cijene goriva: Benzin i dizel izjednačeni

Od ponoći na snagu stupile nove cijene goriva: Benzin i dizel izjednačeni
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Trk na benzinske

3.6.2026.
7:01
danas.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Podsjetimo, Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednicu i odredila koliko ćemo plaćati gorivo.

Nove cijene goriva:  

  • Eurosuper 95: 1,61 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)
  • Eurodizel: 1,61 eura po litri (pojeftinjenje od pet centi)
  • Plavi dizel: 1,09 eura po litri (pojeftinjenje od šest centi)
  • UNP za spremnike: 1.35 EUR/kg (pojeftinjenje za 0.09 EUR/kg)
  • UNP za boce: 1.93 EUR/kg (pojeftinjenje za 0.09 EUR/kg)

Od ponoći na snagu stupile nove cijene goriva: Benzin i dizel izjednačeni
Foto: Vlada RH
Od ponoći na snagu stupile nove cijene goriva: Benzin i dizel izjednačeni
Foto: Vlada RH

Iako je dosadašnja praksa bila da Vladina odluka o cijenama goriva stupa na snagu svakog drugog utorka, ovog puta je stupila na snagu danas u srijedu 3. lipnja, a trajat će do 15. lipnja.

Ova promjena dogodila se zbog zakonske odredbe prema kojoj Vlada ne smije regulirati cijene na tržištu duže od 90 dana.

Nove Cijene GorivaCijene GorivaCijene BenzinaCijene Dizela
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