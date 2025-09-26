Tko će zarobiti srce Šime Eleza i kada? Astrologinja otkriva: 'Čeka ih život na visokoj nozi'

Četvrta sezona showa ''Gospodin Savršeni'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, iako je završila i dalje izaziva pažnju gledatelja. Publika se dobro sjeća kemije koju su s njima imali ''Gospoda savršeni'' Šime Elez i Miloš Mićović, a osim što su osvojili srca gledatelja, privukli su i pažnju kandidatkinja koje su se nadale da će baš one postati njihov izbor broj jedan. Na kraju su u tome su uspjele Vanja Stanojević i Maida Ribić, pobjednice sezone koje su osvojile ruže i titulu najboljih.

Iako su Vanja i Maida uspjele doći do finala i izaći kao pobjednice, ljubavni odnosi s ''Gospodom Savršenima'' nisu potrajali nakon završetka emisije, a posljednjih se mjeseci sve češće spekulira o ljubavnom odnosu Šime Eleza koji se navodno ponovno zaljubio. Šuška se da bi mogao biti u ozbiljnoj vezi, a kako bi saznali što na tom području Šimi donose zvijezde, kontaktirali smo stručnjakinju, astrologinju Anđelku Subašić koja nam je rekla nešto više o tome.

"Šime Elez rođen je 4. listopada 1998. godine i u horoskopu je Vaga. Planeti, odnosno popularno rečeno zvijezde, složeni su mu u kombinaciju koju možemo opisati kao lakši i ugodniji put kroz život. U Vagi su mu, uz Sunce i Merkur te Venera kao 'vladarica', a ona je simbolično kraljica stila i ukusa.

Lijepog izgleda te ugodne i prijateljske naravi, Šime bez truda osvaja djevojke i žene. Ljubav mu je iznimno važna u životu, romantičan je i očekuje idealnu partnericu te skladan odnos. Za njega ona mora biti lijepa, zgodna, s osjećajem za stil i eleganciju, kako bi zajedno mogli živjeti udobno, na visokoj nozi i mora imati ono nešto posebno", kaže nam astrloginja Anđelka koja je dodala:

'Pred Šimom je novo životno poglavlje'

"Šime se često zaljubi i zapravo je uvijek zaljubljen – prije svega u ljubav samu, ali i u sebe te u sve što je lijepo. Ljubavna veza za njega traje dok u njoj uživa, a žrtvovanje u ljubavi ili zbog ljubavi jednostavno nije njegova kategorija. Žene iz njegove obitelji imale su veliku ulogu u odrastanju, one su mu dale samopouzdanje, razmazile ga i oblikovale u muškarca i kavalira.

Tko god ima smisla za posao, zaradu i materijalno udoban život, posjeduje i energiju te karizmu da odabere partnericu koja se uklapa u tu sliku. Šime je otvoren životu, spreman za ono o čemu mašta i ne komplicira samome sebi. Nalazi se u životnoj fazi u kojoj tek počinje pravi, poslovni i ljubavni, scenarij. Od veljače 2026. potiho, a od svibnja iste godine glasno i uzbudljivo – zaljubljen, romantičan, ispunjen srećom, ali i suočen s preprekama i 'prašinom', uključujući malo tuge i nesuglasica s bliskim osobama, ponešto financijskih gubitaka, ali i većih dobitaka te neočekivanih odluka. Okolnosti će biti ispunjene stresom, emocijama i reakcijama okoline i javnosti, a on će biti uvjeren da je pronašao onu o kojoj je maštao. Pred njim je novo životno poglavlje", rekla nam je poznata astrologinja.

Propuštene epizode emisije ''Gospodin Savršeni'' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Morski psi u troje: Dva mužjaka i ženka snimljeni u strasti, sve je trajalo 110 sekundi