Marko Vargek voditelj je pete sezone showa 'Gospodin Savršeni'!

Nakon četiri uspješne sezone u kojima je show 'Gospodin Savršeni' osvojio hrvatsku publiku i postao jedan od najgledanijih i najcitiranijih formata, pred gledateljima je uzbudljiva peta sezona! Produkcija se vratila u Grčku, ovaj put na Kretu, jedno od najromantičnijih mjesta Mediterana, i teško je zamisliti bolju kulisu za novu sezonu ispunjenu emocijama, strastima i dramatičnim obratima, a epizode stižu na Voyo u siječnju 2026. godine!

Uz sve novitete koje produkcija zasad još čuva kao 'slatku tajnu', jedno veliko iznenađenje ipak je otkriveno: voditelj pete sezone bit će Marko Vargek! Prepoznatljivo lice RTL-a gotovo dva desetljeća gradilo je karijeru u sportskom novinarstvu, a sada ga gledatelji imaju priliku vidjeti u sasvim novoj ulozi - kao domaćina globalno megapopularnog formata 'The Bachelor', koji se prikazuje u više od trideset zemalja svijeta i već desetljećima osvaja milijune obožavatelja.

Novi voditelj ne skriva da je i sam veliki obožavatelj 'Gospodina Savršenog'. „Zaista sam fan showa koji je u prošloj sezoni ušao u sve sfere scene u Hrvatskoj i kada je stigao poziv - nisam puno razmišljao. Nakon gotovo 19 godina karijere sportskog reportera, voditelja, a posljednje dvije godine i urednika RTL Sporta, mislim da je ovo jedan zanimljiv iskorak u šoubiz. Svjestan sam velike odgovornosti koju moja uloga voditelja donosi jer je riječ o svjetski poznatoj franšizi i ogromnoj produkciji“, kaže Marko.

"U ljubavi stvari nisu uvijek crno-bijele"

Premda dolazi iz svijeta sporta, Vargek zna da je ljubav igra drugačijih pravila. „Sport donosi jasna pravila, no u ljubavi stvari nisu uvijek crno-bijele, pogotovo kada je na okupu toliko djevojaka koje se bore za svog Savršenog. Ovo je na neki način društveni eksperiment u kojem ćemo promatrati romantične odnose i ljudsku psihu u intenzivnim uvjetima reality showa, što je jako zanimljivo.“

Zaštitno lice projekta Antonija Blaće, koja je ove godine snimala 'Život na vagi' tijekom produkcije nove sezone 'Gospodina Savršenog', Marku je poželjela sreću i poručila - budi svoj!

„Antonija je postavila visoki standard i iskreno se nadam da će joj se svidjeti nova sezona kad je pogleda“, kaže Marko.

Pod kretskim suncem i u romantičnim kulisama otoka koji stoljećima slavi ljubav i život, uskoro ćemo pratiti nove ljubavne priče, spojeve i odluke koje će nas držati prikovanima uz male ekrane. A uz brojna iznenađenja i Marka Vargeka kao novog domaćina, peta sezona 'Gospodina Savršenog' stiže u najvećem, najemotivnijem i najuzbudljivijem izdanju dosad – na platformi Voyo u siječnju 2026. godine!

