Zavrzlama oko izjave majke Jean-Michela Nicoliera uoči sprovoda u Vukovaru

Posmrtni ostaci hrvatskog branitelja iz Francuske Jean-Michela Nicoliera bit će pokopani u četvrtak u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Dok traju posljednje pripreme za ispraćaj vukovarskog heroja, nastala je zavrzlama zbog izjava njegove majke Lyliane Fournier.

Obitelj Nicolier isprva je navela da Jean-Michelova majka "zbog dostojanstva, smirenosti, poštovanja, traži da nema bengalskih svjetala, zastava (BBB, Armada, Torcida, Udruge Tigrovi, HOS, Pauci, Gromovi...) - dakle da uopće nema zastava". "Lyliane podsjeća da je ovo sprovod, ona pokapa svog sina", istaknuli su iz obitelji.

'Podržavam da ljudi pokažu odakle su sve stigli'

Međutim, nekoliko sati kasnije na Facebook stranici "Jean-Michel Nicolier, Vukovarski heroj iz Francuske" administratorica grupe objavila je poruku koju potpisuje Lyliane Fournier i u kojoj se demantira dio ranije objavljenog priopćenja.

"Dragi prijatelji, hvala svima koji održavate uspomenu i iskazujete poštovanje mom sinu i svim žrtvama i sudionicima Domovinskog rata. Posljednjih dana objavljivane su obavijesti pod mojim imenom koje ne odražavaju moje mišljenje ni osjećaje. Posljednja je upućena IX. bojni, o čemu sam naknadno obaviještena. U njoj se navodi da ne želim da navijačke skupine dođu na sahranu s bengalkama. To je točno, ali ne vjerujem ni da bi to netko učinio", piše u objavi.

"No ostatak teksta netočno navodi da ne želim ni zastave navijačkih skupina, Tigrova, HOS-a, Pauka, Gromova itd. Naprotiv, razumijem i podržavam da ljudi pokažu odakle su sve stigli i kuda pripadaju, a posebno kad se radi o HOS-u kojeg je Jean Michel bio dio i gdje je stekao toliko dobre prijatelje da je nakon rata želio ostati živjeti u Hrvatskoj", dodaje se u objavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo detalje pokopa Jean-Michela: Sve je dogovoreno s njegovom obitelji