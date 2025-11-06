Suborci otkrili kakav je čovjek bio Jean-Michel Nicolier: 'Mislim da je time sve rečeno'

Danas se u Vukovaru održava posljednji ispraćaj hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca ubijenog na Ovčari 1991. godine. Pokop će se održati u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Na sprovodu se očekuju tisuće ljudi, a Nicolier će biti pokopan uz najviše vojne počasti. Uz njegov lijes stajat će počasna straža i počasna desetina, a vojnici će nositi njegovu fotografiju, križ i odlikovanja. Obitelji će biti predana državna zastava, a mole da se sredstva namijenjena za kupnju cvijeća i svijeća uplate na račun Udruge sv. Bone u Vukovaru.

Nicoliera su nakon pada Vukovara pripadnici agresorske JNA i srpskih paravojnih postrojba odveli iz vukovarske bolnice na Ovčaru. Njegovi posmrtni ostatci pronađeni su nakon 34 godine u grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je bio zatočen zajedno s brojnim drugim hrvatskim braniteljima.

'On je baš direktno poslan odozgora'

Brojni ljudi od jutra dolaze odati počast Nicolieru ispred njegovog lijesa i upisuju se u knjigu žalosti. Pred kamere RTL Danasa stala su dva Nicolierova suborca, Igor Široki, koji će biti jedan od govornika na ispraćaju, te Stjepan Antolić Tonči, suborac, ali i zadnji Nicolierov zapobjednik.

"Danas ću na ispraćaju prenijeti njegovu najveću ljubav koju je dao ovoj državi, njegov osmijeh i sve što je ugradio u temelje ove države. Mogu reći da sam bio počašćen, od njegovog početka i dolaska u Zagreb, pa sve do kraja biti njegov prijatelj i suborac, govori Igor Široki. Dodaje kako je s Nicolierom komunicirao na engleskom jeziku, te otkriva kako se Nicolier volio puno šaliti.

"On je bio nekakva mješavina borca, pisca, čovjeka iz crvenog križa, koji je imao nenormalan poriv da pomaže drugima, slabijima, kad je vidio to na televiziji završio je u Hrvatskoj. Cijelo vrijeme za svog boravka u Hrvatskoj sve je to pokazao, a na kraju krajeva, onaj intevju što je dao u bolnici je tisuću puta dokazao da je tako živio od kada je nama pristupio", rekao je Široki.

Na pitanje kako je moguće da je bio tako mlad, a tako hrabar, Igor Široki govori: 'Pa je to je bilo jedno srce od čovjeka. Za njega i za pokojnog Šajtovića kažem da su oni baš direktno poslani odozgora...'

'Bio je dobri duh postrojbe. Koliko je Francuz, toliko je i Hrvat'

Stjepan Antolić Tonči, pak, navodi kako su on i Nicolier zajedno ranjeni 9. studenog 1991. godine, te da su zajedno bili u vukovarskoj bolnici.

"Bili smo zajedno u onom podrumu između starog i novog dijela bolnice od kuda je onaj njegov zadnji intervju. Zadnji puta sam čuo za njega kada su nas odvezli u bolnicu, ja sam bio u krevetu, polupokretan i više se nismo sretali. Čuli smo različite priče o tome što se dogodilo, ali sve dok se ne potvrdi, ne možete biti sigurni. Jean-Michel je bio vrhunska osoba i isto takav vojnik, bio je član našeg interventnog voda i mislim da je s time sve rečeno. Slušao je zapovijedi, ali je znao nešto sugerirati prije same akcije. Bio je dobar duh postrojbe, koliko je on bio Francuz toliko je bio i Hrvat", navodi Stjepan Antolić Tonči.

